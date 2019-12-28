الإعلان عن تفاصيل كأس الشارقة الدولية لشطرنج السيدات غداً

المصدر: الشارقة-البيان الرياضي

تكشف اللجنة المنظمة لبطولة كأس الشارقة الدولية للشطرنج للسيدات، عن تفاصيل الحدث، في مؤتمر صحافي يعقد غداً في فندق سنترو بالشارقة، وتقام النسخة العاشرة للبطولة، التي ينظمها نادي فتيات الشارقة للشطرنج، خلال الفترة من 4 - 12 يناير المقبل، ومن المتوقع أن تضم قائمة المشاركات لاعبات يحملن تصنيفاً دولياً متنوعاً «دبليو جي آم» و «دبليو آي آم»، إضافة إلى لاعبات مصنفات دولياً من مختلف الجنسيات المقيمة في الدولة ومن خارجها.

كما تشهد البطولة مشاركة مكثفة من لاعبات الإمارات ومختلف الدول العربية وتبلغ جوائزها المالية 40 ألف درهم.