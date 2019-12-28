يد شباب الأهلي والوصل في نهائي كأس نائب رئيس الدولة

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تشهد صالة الشيخ راشد بن حمدان بنادي النصر مساء اليوم، نهائي بطولة كأس نائب رئيس الدولة لكرة اليد، في نسختها الـ 21، وتمثل ختام البطولة الثانية في موسم أقوياء اللعبة 2019/‏‏‏2020، وسيكون الموعد الليلة، مع صراع ثنائي مشترك ومواجهة من العيار الثقيل، تمثل ديربي خاصاً جداً لا يقبل أنصاف الحلول، يجمع فريق شباب الأهلي مع فريق الوصل، على اللقب الغالي، حيث يتطلع فرسان دبي للفوز والاحتفاظ باللقب للسنة الثالثة على التوالي، والثالثة عشرة في مسيرتهم بالبطولة، وبدوره، يأمل إمبراطور زعبيل، معانقة الكأس للمرة الثالثة في تاريخه، وقبل مشهد الختام المرتقب، تقام مباراة أخرى، لا تقل سخونة، يلتقي فيها فريق النصر صاحب الأرض والضيافة، مع فريق الشارقة، على تحديد المركز الثالث ومن ينال الميدالية البرونزية الشرفية على منصة التتويج، وكان آخر لقاء بينهما في بطولة دوري هذا الموسم، قد انتهى بفوز الشارقة 28/‏‏‏22.

طموح مشترك

ويخوض فريقا شباب الأهلي والوصل، النهائي اليوم بطموح وآمال مشتركة يستهدفان من خلالها الفوز والعودة كل منهما لعقر داره بكأس البطولة، وتعتبر أوراق الفريقين متشابهة بدرجة كبيرة من حيث كفاءة اللاعبين، وخبراتهم الواسعة وإنجازاتهم السابقة بساحة اللعبة، وهي الموقعة الثانية بين الفريقين هذا الموسم، حيث سبق والتقيا في بطولة الدوري وفاز شباب الأهلي 22/‏‏‏16، فهل يؤكد تفوقه ويحتفظ باللقب؟ أم سيكون للوصل رأي آخر برد الاعتبار وتتويجه بالكأس الغالية، وسيكون للمدرسة الفنية للفريقين دور مهم في قيادة فريقيهما من خارج حدود الملعب لمعرفة كل منهما بمكامن القوة والضعف في الفريق المنافس، ويقود فريق شباب الأهلي المدرب التونسي سامي السعيدي ويعاونه المدرب الوطني يوسف حسن، بينما يقود فريق الوصل الجزائري محمد معاشو.

آراء فنية

وأكد سامي السعيدي مدرب شباب الأهلي، أن فريقه مكتمل الصفوف، وجاهز نفسياً وبدنياً لخوض المباراة التي اعتبرها مفصلية يستهدف الفوز في رحلة الدفاع عن اللقب، لتأكيد مسيرته الناجحة وإضافة المزيد لإنجازاته السابقة بساحات اللعبة، وشدد السعيدي على أهمية هذه المباراة وقال إنه يثق تماماً في قدرات لاعبيه، وسيسعون قدر جهدهم، تحقيق النتيجة المأمولة التي تقودهم إلى منصة التتويج وحصد أول بطولة هذا الموسم، والاحتفاظ باللقب، مؤكداً احترامه وفريقه للمنافس الأصفر، والذي بالتأكيد سيدخل المباراة، بهدف الفوز بالكأس.

بدوره، ثمّن الجزائري محمد معاشو مدرب الوصل، مشوار فريقه الناجح هذا الموسم، والتطور الملموس في أداء اللاعبين والروح القتالية التي يلعبون بها، والتي قادتهم لاعتلاء صدارة مجموعتهم في الدور الأول للبطولة، وبالعلامة الكاملة، والظهور بصورة أفضل مما كانوا عليه، في بعض مباريات الدوري، مما أدى إلى احتلال المركز الرابع حتى الآن، ويأمل معاشو، أن يكون الفوز بكأس نائب رئيس الدولة، دافعاً معنوياً وحافزاً كبيراً للاعبيه في المنافسة على لقب الدوري في الجولات المقبلة.