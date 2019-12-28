حاكم رأس الخيمة يشهد فعاليات اليوم الخامس

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة منافسات اليوم الخامس لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن «السوان - 2019»، والتي خصصت لفئة الثنايا وأقيمت لمسافة 8 كلم على أرضية ميدان السوان، كما شهد المنافسات سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.

فترتان

وتختتم مساء اليوم فعاليات المهرجان، وذلك مع منافسات سن الحول والزمول لمسافة 8 كلم على أرضية ميدان السوان بإمارة رأس الخيمة، وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان لمنافسات الحول والزمول 22 شوطاً، وزعت بين الفترتين الصباحية والمسائية، وتشهد الأشواط الصباحية 18 شوطاً، خصصت 4 أشواط منها لأهالي المناطق التي تحتضن المنافسات، وذلك في إطار الدعم الكبير الذي تشهده هذه الرياضة التراثية العريقة، بينما ترتفع وتيرة التنافس مع الأشواط المسائية و4 أشواط للرموز منها شوطان للأبكار ومثلهما للجعدان، وسيحصل الفائز بالشوط الأول والمخصص للحول المفتوح على جائزة سيف+ 3 ملايين درهم، وفي الشوط الرئيسي الثاني والمخصص للزمول المفتوح يحصل الفائز بالمركز الأول على بندقية+2 مليون درهم، وفي الشوط الثالث وأول أشواط الإنتاج خصصت اللجنة المنظمة جائزة الفائز بالمركز الأول سيف+ 2 مليون ونصف درهم، وفي آخر أشواط المهرجان والمخصص للزمول الإنتاج يحصل الفائز بالمركز الأول على بندقية+ 1 مليون ونصف درهم.

ويحصل بقية الفائزين بالمراكز من الثاني إلى الخامس في أشواط الحول على جوائز نقدية قيمة كالتالي: المركز الثاني 1 مليون درهم، المركز الثالث 500 ألف درهم، المركز الرابع 200 ألف درهم، المركز الخامس 100 ألف درهم، وفي أشواط الزمول يحصل الفائزون من المركز الثاني إلى الخامس على الجوائز التالية: المركز الثاني 500 ألف درهم، المركز الثالث 250 ألف درهم، المركز الرابع 200 ألف درهم، المركز الخامس 150 ألف درهم.

كأس الأبكار

وفي سباق أمس انتزعت «هملولة» لفرج غانم بن حمودة الظاهري ناموس الشوط الرئيسي الأول لفئة الثنايا وتحرز كأس الأبكار + 1 مليون ونصف درهم.وكانت «مخيفة» لحارب خلفان سالم الشاوي الغفلي قد أحرزت ناموس أول أشواط الفترة الصباحية لفئة «الثنايا» ومسافة 8 كلم وفي الشوط الثاني كانت «مخايل» لمحمد عمران حمودي الكتبي أول الواصلات لخط النهاية، وحلقت مع ناموس الشوط والمركز الأول.

وفي الشوط الثالث كسب «مرموق» لسالم عبدالله سعيد عبدالله المسافري ناموس الشوط والمركز الأول، وفي الشوط الرابع حلق «مايهاب» لعلي خلفان الرفيسة الكتبي العليلي مع ناموس الشوط والمركز الأول، وفي خامس أشواط الفترة الصباحية انتزعت «الشامخة» لحمد محمد عبيد العامري ناموس الشوط والمركز الأول.

صدارة

وتصدرت الشوط السادس «روعة» لعبدالله سعيد تريس الظاهري، وحلقت مع ناموس الشوط والمركز الأول، وفي الشوط السابع كان «رصاد» لعبدالله حمد نهيان العامري أول الواصلين لخط النهاية لينتزع ناموس الشوط والمركز الأول.

وتفوق «سياف» لعلي ناصر جابر بخيت المري في الشوط الثامن ليظفر بالمركز الأول، وفي الشوط التاسع تقدمت «العزوم» لعلي سالم مصبح الكتبي جميع منافساتها إلى خط النهاية، وخطفت ناموس الشوط والمركز الأول، وفي عاشر أشواط الصباحية حلقت «الفاتنة» لحمد محمد سالم الوهيبي مع ناموس الشوط والمركز الأول.

وفي الشوط الـ 11 فاز «عنيد» لسلطان محمد مسفر القوبع المنصوري، في الشوط 12 تصدر «القوس» لموسى عبد العزيز عبدالله الموسى، في الشوط 13 تفوقت «فتنة» لسالم راشد بالعيضب الكتبي، وكان آخر أشواط الصباحية ذهب إلى «الحذرة» لخليفة سلطان بالرشيد السويدي.

هملولة الأسرع

حققت «هملولة» لفرج علي بن حمودة الظاهري التوقيت الأفضل لفئة الثنايا بعد فوزها بالشوط الرئيسي الأول لفئة الثنايا والخاص بالأبكار المفتوح، وقطعت «هملولة» مسافة 8 كلم بزمن قدره 12:26:1 دقيقة لتحرز التوقيت الأفضل.