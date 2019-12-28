محمد بن سعود يتوج أبطال رأس الخيمة لمصارعة الذراعين

المصدر: رأس الخيمة - محمد فضل

توج سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة الفائزين بأوزان بطولة رأس الخيمة لمصارعة الذراعين مساء أمس بالصالة الرياضية بالظيت، وأشاد سموه بدعم القيادة الرشيدة واهتمامها بالشباب والرياضة، وقال إن الدولة حريصة على تنمية قدرات الشباب في كل المجالات وصقل مواهبهم وشغل أوقات فراغهم بما يفيدهم ويؤهلهم للإسهام في مسيرة التطور والتنمية التي تشهدها الدولة، وقال إن استضافة رأس الخيمة لبطولة مصارعة الذراعين تأتي متسقة مع تُوجهات القيادة الرشيدة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة الذي يولي الشباب اهتماماً خاصاً باعتبار أنهم يمثلون مستقبل الوطن الزاهر.

وقال سموه إن البطولة تعتبر نوعية وإضافة لسجل رأس الخيمة في المجال الرياضي وتعزز مكانتها ودورها في هذا المجال إلى جانب أنها كانت فرصة اجتماعية لالتقاء الشباب وتجمعهم بهذا العدد الكبير، وأضفت أجواء من خلال وجود أُسر اللاعبين المشاركين وأصدقائهم، وأضاف سموه: مصارعة الذراعين بطولة فيها جهد وتُحمل وتحتاج إلى صبر وقوة وإرادة وعزيمة، وهي تعزز هذه القيم لدى شبابنا، ورأى سمو ولي عهد رأس الخيمة أن البطولة حققت نجاحاً كبيراً وحظيت بمشاركة واسعة وحضور جماهيري، مما يؤكد أن لها مكانة وشعبية، وهنأ سموه المتوجين وتمنى حظاً أوفر لمن لم يحالفهم الحظ، وقال إن الرياضة لا خاسر فيها فالكل فائز طالما أنه تقدم وحرص على المشاركة، واختتم سموه حديثه مقدماً الشكر للجنة المنظمة ولكل الجهات التي ساعدت على نجاح البطولة.

النتائج

ونال محمد موسى المعلم المركز الأول في فئة وزن فوق الـ 90 كيلو وحصل على لقب البطولة ومبلغ 200 ألف درهم، فيما حل حمد خلفان الشحي ثانياً في الفئة ذاتها، وطلال محمد العامري ثالثاً، وتوج علي خلفان المحرزي بالمركز الأول في فئة وزن 70 كيلو، وجاء فيصل محمد المنصوري ثانياً، وعلي الدهماني ثالثاً، وفي فئة وزن 80 كيلو نال محمد سيف الشحي المركز الأول، وإبراهيم سعيد الحبسي ثانياً، ومعاذ سعيد الحبسي ثالثاً، وكان المركز الأول في فئة وزن 90 كيلو من نصيب حسن محمد الأغبش، وجاء أحمد غانم ثانياً، وفيصل الشحي ثالثاً.

ومن ناحيته امتدح أحمد بن درويش رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الدعم والرعاية والاهتمام للحدث البارز من سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وحرصه على حضور اليوم الختامي لمتابعة المنافسات وتتويج الفائزين وسط أجواء الإثارة والتحدي والمتابعة الكبيرة من الجماهير التي غصت بها مدرجات المنطقة التعليمية.