«صدارة ثلاثية» لدوري كرة السلة بالعلامة الكاملة 8 نقاط

المصدر: دبي-ياسر قاسم

واصلت فرق النصر وشباب الأهلي والشارقة، شراكتها لصدارة الترتيب العام لبطولة دوري الرجال لكرة السلة، بالعلامة الكاملة «8 نقاط» لكل منها، مع انتهاء مباريات الجولة الرابعة أول من أمس، في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة، وحقق فريق الوحدة انتصاره الأول في دوري السلة هذا الموسم، وتفوق في «الديربي» بالفوز على مضيفه الجزيرة 77-68، ومنح الانتصار الأول للعنابي التقدم للمركز الثالث بالشراكة مع فريق الجزيرة برصيد 5 نقاط لكل منهما، فيما تلقى فريق الوصل خسارته الأولى على يد ضيفه البطائح 75-80، وأدت هذه الخسارة، بأن يتخلى فريق الوصل عن الصدارة والدخول في شراكة مع فريق البطائح على مركز الوصيف برصيد 7 نقاط لكل منهما.

صراع الصدارة

وأما ثلاثي الصدارة، فقد عاد فريق الشارقة بانتصار عريض من الصالة النهيانية بالفوز على العين 100-52، قبل أن يحقق النصر انتصاراً صعباً في ملعبه على الظفرة بنتيجة 93-89، وحقق فريق شباب الأهلي في ملعبه أيضاً انتصاره على بني ياس 93-74، فيما تجرعت فرق بني ياس والظفرة والعين خسارتها الرابعة على التوالي، وبقيت في مؤخرة الترتيب برصيد 4 نقاط لكل منها.

«ديربي» العاصمة

وبالعودة إلى لقاء «ديربي العاصمة»، الذي كان قمة الجولة الرابعة، فقد نجح فريق الوحدة في أن تكون له الأفضلية في في الفترات الأولى والثالثة والرابعة 24-22 و16-14 و19-14، فيما فشل فريق الجزيرة في تحقيق نتيجة أفضل من فرض التعادل في الربع الثاني 18-18.

سيناريو مشابه

ونجح فريق شباب الأهلي في تحقيق انتصاره الرابع على التوالي، بنيل الأفضلية بالربعين الأول والثاني ومن ثم الربع الثالث 29-16 و23-21 و24-16، واكتفى فريق بني ياس في نيل الأفضلية بالربع الرابع 21-17، وفي سيناريو مشابه، ضمن النصر الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، بعد أن نجح في حسم نتائج الربعين الأول والثالث 28-17 و22-18، فيما انتهى الربع الثاني بالتعادل 23-23، واكتفى الظفرة بالتقدم في الربع الأخير 31-20.

تراجع الوصل

وعانى الوصل من الغيابات المؤثرة، في ظل مشاركة 8 لاعبين فقط في لقاء الظفرة، لينال الضيوف الأفضلية لحسم نتيجة المباراة في فترتها الأولى 23-18، ولم يتمكن الوصل من العودة بنتيجة المباراة رغم نيله الأفضلية في الفترتين الثانية والثالثة 20-16 و19-18، واكتفى الفريقان بالتعادل في الفترة الرابعة 18-18، وعلى أثر الهزيمة، تراجع الوصل خطوة للخلف وترك الصدارة بشكل مؤقت، وأما فريق الشارقة فقد واصل عروضه القوية، بعد أن نجح في بلوغ حاجز المئة نقطة في سلة مضيفه العين، بحسم الفترات الأربع للمباراة لصالحه بالنتائج 30-7 و26-11 و24-18 و20-16.