رونالدو يتحدث عن كرة القدم وصناعة المستقبل في مؤتمر دبي الدولي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

يستعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي جانبا من تجربته الكروية خلال الجلسة الثالثة لمؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي يقام غدا بمدينة جميرا، وسيكون "الدون" المتحدث الرئيسي في الجلسة الثالثة التي تحمل عنوان " كرة القدم وصناعة المستقبل" والتي خصصت للاعبين النجوم الشباب وتنطلق فعالياتها الساعة 12:00 ويتحدث فيها إلى جانب رونالدو كل من جواو فيليكس نجم "أتلتيكو مدريد" والمنتخب البرتغالي و روميلو لوكاكو نجم انتر ميلان والمنتخب البلجيكي و ميراليم بيانيتش صانع ألعاب يوفنتوس ومنتخب البوسنة.

ويتواجد رونالدو مع عائلته في دبي للاحتفال برأس السنة الميلادية، ونشر عددا من الصور والفيديوهات وهو يجري تدريبات بصالة ند الشبا للحفاظ على لياقته البدنية.

ويناقش مؤتمر دبي الرياضي الدولي الرابع عشر عضو "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" مسرعات مستقبل كرة القدم في 4 جلسات بمشاركة عدد من أبرز نجوم الساحرة المستديرة في العالم.



وتنطلق أولى جلساته الساعة 9:30 تحت عنوان "عودة الكرة الإنجليزية إلى القمة" ويتحدث فيها كل من الهولندي أدوين فان دير سار الحارس السابق العملاق لأندية اياكس ويوفنتوس ومانشستر يونايتد ومنتخب هولندا، و الإيطالي فابيو كابيلو المدرب السابق لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى والإسباني فيران سوريانو المدير التنفيذي لمجموعة سيتي الرياضية.

وتنطلق الجلسة الثانية في الساعة 10:30 صباحا وتناقش "تمكين المرأة في كرة القدم" وتتحدث فيها االحكمة الدولية لفرنسية ستيفاني فرابارت و لوسي برونز لاعبة نادي ليون الفرنسي ومنتخب إنجلترا للسيّدات لكرة القدم و سارة غاما قائدة فريق "يوفنتوس" ومنتخب إيطاليا لكرة القدم.



وتبدأ الجلسة الرابعة والأخيرة على الساعة 12:45 وتتناول موضوع "التكنولوجيا والتدريب الحديث" ويتحدث فيها كل من ديدييه ديشامب مدير المنتخب الوطني الفرنسي والفائز بكأس العالم لعام 2018 الذي يعود للمشاركة كمتحدث في المؤتمر للمرة الثانية، و ريان غيغز المدير الفني لمنتخب ويلز وأسطورة مانشستر يونايتد ، وسيموني اينزاغي المدير الفني لنادي لاتسيو الإيطالـي.



برنامج المؤتمـر

8:00 بداية التسجيل

9:30 انطلاق الجلسة الأولى عودة كرة القدم الإنجليزية إلى القمة

المتحدثون: فان دار سار

فابيو كابيلو

فيران سوريانو

10:30 الجلسة الثانية



تمكين المرأة في كرة القدم



المتحدثون:

ستيفاني فرابارت

لوسي برونز

أماندين هنري

12:00 الجلسة الثالثة



كرة القدم وصناعة المستقبل



المتحدثون:

كريستيانو رونالدو

جواو فيليكس

روميلو لوكاكو ميراليم بيانيتش



12:45 الجلسة الرابعة التكنولوجيا والتدريب الحديث

المتحدثون:

ديديه ديشامب

ريان غيغز

سيموني انزاغي