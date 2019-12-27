نهيان بن زايد: الإمارات تواصل الريادة في تبني المبادرات الخيرية

أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل ريادتها في تبني أهم المبادرات الخيرية الداعمة لمناصرة الآخرين، ومساعدة المتضررين في مختلف دول العالم.

وأشاد سموه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودعمه السخي للمواقف والمبادرات الإنسانية لدولة الإمارات، مؤكداً أن ماراثون زايد الخيري في مصر يعزز قوافل الخير الإماراتية، في ظل رسالته الهادفة لدعم معهد الأورام في مصر الشقيقة، الأمر الذي يؤكد أن سموه يقف وراء كل فكرة ومبادرة تسهم في مناصرة الجهود الإنسانية، وإعلاء الشأن الخيري بين دول العالم.

وقال سموه: إن الإمارات دأبت منذ تأسيسها على مد يد العون وتقديم المساعدة والخير والنماء لكل الشعوب، التي تتعرض للأزمات في مختلف القضايا، امتداداً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأياديه البيضاء، التي امتدت لتعطي بكل سخاء في ساحات العمل الإنساني، ولتصل بخيرها إلى جميع أنحاء المعمورة في مناصرة الضعفاء ومساعدة المحتاجين ودعم ومساندة المتضررين.

وأضاف سموه: إن النسخة السادسة ستضاف إلى سلسلة عطاءات الماراثون ورسالته الجوهرية الداعمة للتفاعل الرياضي، بجانب الحرص على استثمار الرياضة للمنفعة الخيرية، وترسيخ مبادئ الدعم والمساندة عبر ماراثون يحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس دولة الاتحاد وباني نهضتها، وصاحب العطاء الكبير والداعم الأول لمبادرات العون في مختلف ربوع العالم.

وأوضح سموه أن مواصلة تنظيم ماراثون زايد الخيري تؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه الإمارات قيادة وشعباً،وتلاحمها تجاه المواقف الإنسانية، وتقديم كل ما يتطلب لمساعدة المبادرات الطيبة في المجتمعات العربية والعالم، بما يتماشى مع الرسالة والفكرة التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والساعية لجعل الرياضة منصة حيوية لنشر ثقافة وأفعال الخير، والتواصل مع الشعوب، وتحقيق غايات السلام والتقارب مع الجميع، مؤكداً أن إرث الإمارات الأكبر يتمثل في رصيد الخير الذي لا ينفد، والسلام الذي تشرق به على العالم من خلال كل فعالية، سواء على أرضها أو خارجها.