«فزاع» للصيد بالصقور «التلواح» الاثنين المقبل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن إقامة منافسات الطيارة اللاسلكية يومي 30 و31 ديسمبر الجاري في انطلاق بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح الرئيسية» لموسم 2019 ـ 2020، وذلك بعدما تم تعديل جدول المنافسات لإتاحة المجال أمام الجولات الخاصة بدوري الإمارات للصيد بالصقور، الحدث التاريخي الأول من نوعه الذي سيقام في إطار البطولة وفق أيام محددة سيتم الكشف عنها.

وارتأت إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، تقديم موعد انطلاقة بطولة فزاع للصيد بالصقور لتقام منافسات فئة الشيوخ يوم الاثنين المقبل الموافق 30 ديسمبر الجاري، وفئة العامة يوم الثلاثاء الموافق 31 من الشهر نفسه، وذلك في موقع البطولة في منطقة الروية بدبي.

وستتواصل بطولة فزاع للصيد بالصقور، بعد ذلك خلال الفترة من 2 إلى 16 يناير المقبل، وهو الحدث الذي يتوقع أن يشهد مشاركة كبيرة وتنافساً قوياً على ضوء النجاحات التي حصدها على مدار سنوات متتالية، حتى بات مقصداً لأفضل وأمهر الصقارين من داخل وخارج الدولة، الذين يتنافسون بواسطة أجود أنواع الصقور وأكثرها سرعة ومهارة في قطع المسافة الخاصة بالأشواط.

وأكد راشد بن مرخان، نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن الموعد الجديد لانطلاق البطولة جاء لمراعاة «دوري الإمارات للصيد بالصقور» الذي ستتوحد فيه الجهود بين نادي أبوظبي للصقارين ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، لإطلاق هذا الحدث في نسخته الأولى واستضافة عدد من جولاته في بطولات فزاع للصيد بالصقور.