اتحاد الرياضات البحرية يصدر روزنامة 2020

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أصدر مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية البرنامج الزمني الكامل لبطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية التي يشرف على تنظيمها، وتقوم الأندية البحرية الدولية في الدولة باستضافتها سنوياً تحت مظلة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو آي إم-.

ويتضمن الحدث في نسخته الجديدة لعام 2020 ست محطات مختلفة في إمارات الدولة، حيث تقام ال منافسات التي تتضمن فئات: جالس جي بي 1، وجالس جي بي 2، وجالس جي بي 3، وجالس جي بي 4، وواقف جي بي 1، وجي بي 2، وجي بي 1.3، وجي بي 2.3، وجي بي 3.3، وواقف مخضرمين، والحركات الاستعراضية من شهر يناير حتى شهر أبريل المقبلين.

وتعد بطولة الإمارات الدولية من الأحداث المهمة التي تجتذب الأبطال العالميين، إذ تجمع أبطال العالم من مختلف القارات في العديد من الفئات، لا سيما فئات واقف جي بي 1، وجالس جي بي 1، والحركات الاستعراضية، إذ تؤهل هذه الفئات الفائزين للحصول على نقاط التصنيف الدولي، وتزيد فرصهم في احتلال المراكز الأولى.

وحسب الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو آي إم- فإن صاحب المركز الأول في الفئات الثلاث ينال 100 نقطة، فيما يحصل الثاني على 90 نقطة، والثالث على 80 نقطة، والرابع على 70 نقطة، والخامس على 60 نقطة، والسادس على 50 نقطة، والسابع على 48 نقطة، والثامن على 46 نقطة، والتاسع على 44 نقطة، والعاشر على 42 نقطة.

ونشر الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو آي إم- عبر الموقع الرسمي روزنامة فعاليات وسباقات عام 2020، إذ ستكون بطولة الإمارات الدولية هي فاتحة أنشطة وفعاليات السباقات البحرية العالمية في الروزنامة الدولية.

ومن المقرر أن ينطلق بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية يوم السبت 25 يناير المقبل، بإقامة منافسات الجولة الأولى والافتتاحية التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وتسبق المنافسات بيوم واحد إجراءات التسجيل والفحص الفني والاجتماع التنويري.

وستنتقل بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية في الجولة الثانية إلى العاصمة أبوظبي التي ستستضيف الجولة خلال الفترة من 6-7 فبراير المقبل، بتنظيم نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية الذي من المقرر أن ينظم أيضاً فعاليات الجولة الثالثة من بطولة الإمارات الدولية خلال الفترة من 5-6 مارس المقبل.

وستعود بطولة الإمارات إلى دبي مجدداً، إذ ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية منافسات الجولة الرابعة خلال الفترة من 13-14 مارس المقبل، على هامش فعاليات معرض دبي العالمي للقوارب 2019 الذي يشكّل حدثاً مهماً يستقطب كبرى الشركات والمؤسسات التي تخدم مجال الملاحة البحرية والرياضات الترفيهية في الخليج والشرق الأوسط.

ويحتضن نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية خلال الفترة من 3-4 أبريل المقبل منافسات الجولة الختامية من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية، فيما سيتم الإعلان لاحقاً عن موعد الجولة التي كان مقرراً لها بداية العام المقبل.

وقال حريز المر محمد بن حريز، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، إن بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية قطعت خطوات كبيرة بعدما اكتسبت الصبغة الدولية واعتراف الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو آي إم- الذي وضعها في روزنامة الفعاليات وأصبحت تمثل اليوم الحدث الافتتاحي لجميع السباقات البحرية، وهو أمر جيد ورائع يؤكد مكان الإمارات التي تعد اليوم ركيزة مهمة في الخريطة الدولية، ويكفي أنها نالت الثقة أن تحتضن الافتتاح للأنشطة، وتكون مقراً لختام البطولات العالمية. وأشار حريز المر بن حريز إلى أن اهتمام الاتحاد الدولي ومنحه نقاطاً التصنيف العالمي زادا من اهتمام الأبطال العالميين، إذ أنهى بطل فئة واقف جي بي 1 في بطولة الإمارات 2019 المتسابق النمساوي كيفين رايتيرر الموسم لعام 2019 في أعلى التصنيف برصيد 3363 نقطة، وحل الدنماركي ماركوس يورغسون والكويتي يوسف عبد الرزاق في المركزين الثالث برصيد 1905 نقطة والرابع برصيد 1778 نقطة على التوالي في فئة جالس محترفين، وكلاهما شاركا في بطولة الإمارات بانتظام.

وأضاف رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية أن بطولة الإمارات الدولية أسهمت أيضاً في زيادة تصنيف نجومنا الأبطال، ووصل بطلنا العالمي في الحركات الاستعراضية راشد الملا إلى المركز الثاني برصيد 2727 نقطة وزميله راشد الطائر في فئة جالس محترفين إلى 1318 نقطة في المركز العاشر.