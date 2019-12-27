سعود القاسمي يشهد مهرجان «محمد بن زايد» للهجن

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، منافسات اليوم الرابع لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن «السوان - 2019»، والتي خصصت لفئة الإيذاع، وأقيمت لمسافة 6 كلم على أرضية ميدان السوان، كما شهد المنافسات سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وجمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن من جميع دول الخليج العربي.

وكسبت «دمعة» لهزاع ناصر سرود الخييلي ناموس الشوط الرئيسي الأول للإيذاع الأبكار، وحلقت مع الكأس + مليون ونصف درهم بعد أن قطعت مسافة الشوط، وجاءت في المركز الثاني «التزام» لعلي راشد بن غدير الكتبي، ووصلت في المركز الثالث «ولهة» لسعيد أحمد دري الفلاحي، وفي الشوط الثاني والخاص بالجعدان كان «جي 20» لمدحت أنور طنطاوي أول الواصلين لخط الختام ليكسب البندقية + مليون درهم، ووصل «الواصل» لحمد سعيد الحبسي في المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث «مبهر» لحمد راشد غدير الكتبي.

وتوج سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي الفائزين بأشواط الرموز، وجاءت نتائج الفائزين في بقية الأشواط كالتالي: الشوط الثالث «الوارية» محمد أحمد بوعوانة المنصوري، الشوط الرابع «المتحدة» لعايض سعود آل فهيدة المري، الشوط الخامس «محرض» لراشد علي نويصر المنصوري، الشوط السادس «مدلل» لعبيد هلال مبارك العفاري، الشوط السابع «منحاف» لسعيد مبارك حمدش الخييلي، الشوط الثامن «العبدة» لسعيد مطر محمد الرميثي، الشوط التاسع «الدكتور» لسويدان سعيد بن حضيرم الكتبي، وفي آخر أشواط الفترة المسائية الشوط العاشر كانت «احتلال» لسلطان محمد بالسالومي الدرعي أول الواصلات لخط الختام، حصل جميع الفائزين بالمراكز من الأول إلى العاشر على جوائز نقدية قيمة، وشهدت المنافسات مشاركة كبيرة لملاك الهجن من جميع أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

وجاءت نتائج أشواط الفترة الصباحية لفئة «الإيذاع» لمسافة 6 كلم، والتي أقيمت صباح أمس كالتالي: خطفت «صبا» لسيف مبارك سيف غويث الكتبي ناموس الشوط الأول، وفي الشوط الثاني، كان الموعد مع «وديان» لمطر مبارك سيف الكتبي لتخطف المركز الأول، وفي الشوط الثالث، تقدم «ضاري» لحارب محمد حمد الكتبي على منافسيه، محرزاً المركز الأول، وفي الشوط الرابع، انتصر «نشوان» لمحمد الكتبي، في الشوط الخامس، طارت «سمحة» لعلي بطي محمد الطروق الغفلي مع المركز الأول وناموس الشوط.

وفي آخر أشواط الصباحية كان الموعد مع «غنادير» لمبارك عويضة سهيل الخييلي، والتي حققت الفوز بالمركز الأول، وحصل جميع الفائزين بالأشواط على جوائز نقدية قيمة إلى صاحب المركز العاشر.