تأجيل الجمعية العمومية للشطرنج

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد الإمارات للشطرنج عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كانت مقررة غداً إلى موعد لاحق، نظراً إلى تزامنها مع نهاية السنة المالية وانشغال العديد من الأعضاء في هذه الفترة.

وأصدر اتحاد الشطرنج بياناً جاء فيه: «نظراً إلى تزامن موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية مع نهاية السنة المالية وانشغال العديد من الأعضاء في هذه الفترة، وحرصاً منا على اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية بحضور كل الأعضاء، نود إفادتكم بتأجيل عقد الجمعية العمومية إلى موعد لاحق». وكانت 6 أندية شطرنجية شككت في قانونية عقد الجمعية العمومية لاتحاد الشطرنج، بعد استقالة 5 أعضاء من ضمن 8.