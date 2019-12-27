سقوط ليكرز وباكس في الـ NBA

المصدر: لوس أنجليس- أ ف ب

سقط متصدرا المنطقتين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، لوس أنجليس ليكرز في الغربية، وميلووكي باكس في الشرقية، أول من أمس، في الأمسية ذاتها، الأول أمام غريمه كليبيرز 106-111، والثاني أمام مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 109-121.

وحقق كليبيرز فوزه الثالث في آخر خمس مباريات، والـ23 مقابل 10 هزائم هذا الموسم، وهو يحتل المركز الثالث في ترتيب المنطقة الغربية، في حين، تلقى باكس خسارته الخامسة في 32 مباراة، والثانية فقط في آخر 23، بسقوطه على ملعب فيلادلفيا، الذي ثبت نهوضه من كبوة تلقيه ثلاث هزائم متتالية الأسبوع الماضي.