عرس الغولف الخليجي بمسقط يفتتح اليوم

المصدر: مسقط - فائز بجبوج

تفتتح اليوم رسمياً في العاصمة العمانية مسقط، البطولة الخليجية للرجال والشباب والناشئين والأشبال والفتيات، بحضور حمود بن محمد المحروقي رئيس المنشآت السلطانية بسلطنة عمان، ومنذر البرواني رئيس اللجنة التنظيمية بدول مجلس التعاون الخليجي للغولف وجميع أعضاء اللجنة والعديد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي ورؤساء الوفود وجميع الوفود المشاركة في البطولة التي ستنطلق منافساتها غداً، وتمتد منافسات البطولة الخليجية لغاية 31 يناير الجاري ويحتضنها ملعب غلا للغولف بالعاصمة مسقط، كما تشهد البطولة مشاركة جميع الدول الخليجية بمنتخباتها الخمسة.

على جانب أخر، تعقد صباح اليوم اللجنة الفنية التحكيمية للبطولات اجتماعها بحضور مديري ومدربي المنتخبات للاطلاع على نظام البطولة وكافة تفاصيلها إلى جانب اعتماد أسماء المنتخبات وإجراء مراسم القرعة لكافة المنتخبات المشاركة في البطولة.