شهاب «عاشق ذهب» السنوكر

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

حققت بعثة الإمارات الميدالية الذهبية الثالثة في بطولة غرب آسيا المجمعة للبلياردو والسنوكر التي تقام في مملكة البحرين وتختتم اليوم، وذلك بعد فوز نجم منتخب السنوكر المصنف الأول محمد مصطفى شهاب بلقب منافسات فردي الرجال «15 رد» بعد حسمه المباراة النهائية لصالحه أمام منافسه السعودي أحمد عسيري بنتيجة 5 ـ صفر، وهي الذهبية الثانية في البطولة للاعب شهاب الذي افتتح رصيد الإمارات من الذهب بعد فوزه الأول بلقب فئة الفردي 6 كرات، وأتبعه نجم منتخب البلياردو صلاح الريماوي بفوزه بذهبية فردي الـ9 كرات.

من جانبه، ثمن سلطان الجوكر أمين السر العام لاتحاد البلياردو والسنوكر، رئيس الوفد نتائج منتخب الإمارات حتى الآن في البطولة التي تضم نخبة اللاعبين في المنطقة، مشيداً بميداليتي المصنف الأول محمد مصطفى شهاب الذهبيتين في البطولة، مشيراً إلى أن الأمل كبير في إضافة مزيد من الإنجازات قبل الختام الليلة.