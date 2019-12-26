مضمار خورفكان لأصحاب الهمم يحصل على اعتماد الاتحاد الدولي

المصدر: خورفكان - البيان الرياضي

حصل ملعب نادي خورفكان لأصحاب الهمم الجديد على اعتماد الاتحاد الدولي لألعاب القوى IAAF (عدا منافسات القفز بالزانة كونها مسابقة غير بارالمبية) ليكون أول استاد ألعاب قوى معتمد دولياً للرياضيين من أصحاب الهمم وغيرهم في المنطقة الشرقية.

ويشمل الاستاد على ميدان ومضمار ألعاب القوى بطول 400 متر ومقاطع الرمي وتخطيط حارات الجري وحفر الوثب، حيث أشاد الاتحاد بمطابقتها المواصفات الفنية الدولية ومتطلبات الاتحاد الدولي لألعاب القوى IAAF.

وأكد لؤي سعيد علاي رئيس لجنة الشؤون الرياضية والفنية، أن نادي خورفكان لأصحاب الهمم بكل منشآته أصبح جاهزاً لاستضافة الأحداث الرياضية المحلية والدولية المعتمدة برياضة ألعاب القوى، وأن النادي يفتح أبوابه لكل شرائح المجتمع على مدار اليوم.

تأكيد

من ناحيته أكد الدكتور مصباح جعفر مدير الشؤون الرياضية والفنية، أنه جرت عدد من المراسلات الدولية للحصول على شهادة اعتماد دولي لاستاد النادي الجديد من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى IAAF بعد إتمام الاستمارات المطلوبة وتقديم شهادات التنفيذ من الشركة المنفذة والمعايير الفنية الدقيقة التي تم تنفيذها خلال الإنشاء، وقد سبقت الموافقة إطلاع المراقب الفني الدولي عبد الناصر براهمية على منشأة النادي، والذي قام بجولة تفقدية لميدان ومضمار ألعاب القوى، وقام بفحص التجهيزات الرياضية في النادي بصفة عامة.ويوفر المقر الجديد للنادي كل احتياجات منتسبيه من الرياضيين ، بما يتمتع به من مرافق وملاعب وتجهيزات عصرية تهيئ لهم كل أسباب النجاح .