اكتمال عقد «دولية دبي للسلة» بالرياضي وبيروت

المصدر: دبي - ياسر قاسم

اكتمل عقد الفرق المشاركة في بطولة دبي الدولية لكرة السلة بنسختها الـ 31 التي ينظمها اتحاد اللعبة بالتعاون مع شركة «سما لتنظيم الفعاليات»، وذلك بعد موافقة الرياضي اللبناني وصيف آسيا وحامل لقب النسخة الماضية، وبيروت وصيف العرب، وقام الناديان بمخاطبة اتحاد السلة اللبناني برغبتهما في المشاركة من أجل التنسيق بينه ونظيره الإماراتي تمهيداً للإعلان رسمياً عن القرار النهائي، وأوضح الحكم الدولي السابق عوض سامي المنسق العام للحدث أن ناديي الرياضي وبيروت تجاوزا كل الصعوبات التي كانت تعترض حضورهما إلى دبي بعد توقف الدوري المحلي في لبنان .

كما أوضح سامي أن ناديي الاتحاد الحلبي من سوريا وأهلي طرابلس الليبي دخلا على الخط مؤخراً وقررا المشاركة في البطولة وتأمين الرعاية الكاملة من أجل تغطية نفقات بعثتيهما، وبذلك يرتفع العدد إلى عشرة فرق هي: منتخب الإمارات، الرياضي وبيروت اللبنانيان، الاتحاد السكندري المصري بطل العرب، الوثبة والاتحاد السوريان، الرادسي التونسي، سلا المغربي، أهلي طرابلس الليبي، مايتي سبورت الفلبيني، وقال إن الفرق المشاركة تعتبر نخبة في بلادها والوطن العربي فأهلي طرابلس قدم مستوى رائعاً في آخر نسخة لبطولة الأندية العربية ومايتي الفلبيني معروف من خلال مشاركاته السابقة في دولية دبي وسبق له الوصول للمباراة النهائية ، ولم يستبعد سامي ارتفاع العدد إلى 11 فريقاً بانضمام فريق الجامعة الأمريكية في دبي بحيث توزع هذه الفرق على مجموعتين، وقال إن اللجنة المنظمة تلقت العديد من طلبات الأندية والمنتخبات الراغبة في المشاركة، لكن من الصعب زيادة العدد .