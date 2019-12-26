«أبيض اليد» يشارك في ودية بولندا ويعسكر في إسبانيا

المصدر: دبي ـــ فائز بجبوج

تغادر بعثة منتخب الإمارات الوطني لكرة اليد فجر اليوم متجهة إلى بولندا للمشاركة في البطولة الودية (كأس المنتخبات الأربعة)، والتي ستقام خلال الفترة من 27 ــ 29 ديسمبر الجاري يلتقي خلالها بمنتخبات بولندا وبيلاروسيا والجزائر، ثم يتجه منتخبنا عقب ذلك إلى إسبانيا لإقامة معسكر تدريبي خلال الفترة من 30 ديسمبر 2019 ولغاية 9 يناير 2020، برئاسة محمد عبد الله شريف نائب رئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، ويأتي ذلك في إطار استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في البطولة الآسيوية التاسعة عشرة للرجال، والتي ستقام خلال الفترة من 15-31 يناير 2020 بدولة الكويت.

وتعد هذه الرحلة هي المحطة الأهم في برنامج المنتخب الوطني استعداداً للآسيوية، فقد عمد المدرب الإسباني فرانشيسكو خافيير أنزانزا منذ استلم قيادة الجهاز الفني لمنتخب أواخر يوليو الماضي على تكثيف نسبة التجمعات الداخلية، والتي بلغت خلال الفترة الماضية 15 تجمعاً داخلياً تخللها لقاءان وديان مع منتخب البحرين خلال إقامته معسكراً تدريبياً في الدولة أكتوبر الماضي.

من ناحية أخرى، أعلن اتحاد اليد عن إقامة 4 حصص تدريبية لمنتخب الشباب الذي يضم 23 لاعباً من معظم أندية الدولة، اعتباراً من اليوم ولغاية السبت المقبل على أرض صالة صلاح الدين الرياضية بدبي تحت إشراف المدرب الوطني قاسم عاشور والإداري جمال القرصي، والتي تأتي في إطار استعداد المنتخب الشاب للمشاركة في منافسات بطولة كأس الإمارات لرجال اليد، والتي ستنطلق مبارياتها في الثالث من شهر يناير المقبل، والتي تشهد مشاركة 7 فرق إلى جانب المنتخب الشاب وتم توزيع الفرق على مجموعتين، وتلعب بنظام الدوري من دور واحد ضمن كل مجموعة ثم ينتقل للدور قبل النهائي متصدر ووصيف كل مجموعة ليلعب الخاسران بهذا الدور على المركزين الثالث والرابع، والفائزان على لقب البطل والوصيف.