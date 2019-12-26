الجنيبي: جولة جديدة من جولات التواصل والعطاء

المصدر: القاهرة - البيان الرياضي

قال المهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة في مصر: «نسجل اليوم جولة جديدة من جولات التواصل والخير والعطاء نأتي بها إلى مصر الحبيبة، جولة جديدة من سباق للخير والمحبة والنماء، فكرة أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قبل أكثر من عقد من الزمان، أظهر بها نبل الهدف والغاية فأضحت عملاً نبيلاً تتعطر به الساحات، ويتجمع حوله الآلاف، إنه ماراثون زايد الخيري، الذي تقام منه نسخة جديدة في أرض مصر للعام السادس على التوالي، نسخة نزهو بها وننتظرها كل عام».

وأضاف: «ماراثون زايد الخيري حدث نعتز بأنه يحمل اسم رجل الخير والعطاء الأول، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الرجل الذي لطالما حمل لمصر وأهلها كل الحب والتقدير، وبادله أهل مصر حب بحب وتقدير بثناء».

وتابع: «قدرنا أن يحمل أهل مصر والإمارات، هدفاً واحداً لا تفرضه علينا مكانتنا ورسالتنا وحسب، بل يفرضه علينا دورنا على مدى التاريخ، وستبقى علاقتنا معاً نموذجاً يحتذى به في كل مكان وزمان، فبين مصر والإمارات تتداخل الأمكنة والتواريخ والزيارات والأهداف لتصبح مكاناً واحداً وتاريخاً وهدفاً واحداً لأننا معاً دائماً». واختتم: «أنقل لكم تحيات كل أهل الإمارات ومحبتهم لمصر الغالية وأهلها، هذه نسخة جديدة من ماراثون زايد، تأتي من أجل المعهد القومي للأورام، آملين أن تكون عوناً لهذا الصرح الطبي الكبير، وتكون برداً وسلاماً وشفاء للجميع».