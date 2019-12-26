العواني: الإمارات تواصل ريادتها في تبني المبادرات الخيرية

المصدر: القاهرة - البيان الرياضي

أكد عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل ريادتها في تبني المبادرات الخيرية الداعمة لمناصرة المجتمعات في مختلف دول العالم.

وقال: «هنا نشيد بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودعم سموه السخي للمواقف والمبادرات الإنسانية لدولة الإمارات، كما نؤكد أن ماراثون زايد الخيري يعزز قوافل الخير الإماراتية في ظل دعم معهد الأورام في جمهورية مصر العربية الشقيقة، الأمر الذي يؤكد أن القيادة الرشيدة دائماً ما تنظر لكل المبادرات الإنسانية، التي تسهم في الخير بكل دول العالم».

أضاف: «إن دولة الإمارات منذ تأسيسها دأبت على مد يد العون والخير والمساعدة لكافة الشعوب التي تتعرض للأزمات في مختلف القضايا، لتتواصل الأيادي البيضاء للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ليتواصل السخاء في كل عمل إنساني ومناصرة الضعفاء ومساندة المحتاجين».

وتابع: «إن النسخة السادسة ستضاف إلى سلسلة مسيرة عطاء الماراثون وهدفه الجوهري وحرصه على استثمار الرياضة في أعمال الخير والمساندة عبر ماراثون يحمل اسم الشيخ زايد مؤسس دولة الاتحاد وباني نهضتها وصاحب العطاء، وللتأكيد على دعم دولة الإمارات وتلاحمها مع كافة الدول وتقديم يد العون لكل المجتمعات العربية والعالم، بما يتماشى مع رؤية وفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بجعل الرياضة منصة حيوية لنشر الثقافة وفعل الخير والتواصل مع الشعوب، والتقارب مع الجميع».