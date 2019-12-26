إطلاق برنامج «القيادة في الطبيعة» من خورفكان

المصدر: الشارقة - وام

أطلق مجلس الشارقة الرياضي «برنامج القيادة في الطبيعة» في أولى حلقاته مع فريق المغامرات بسجايا فتيات الشارقة.

ويهدف البرنامج إلى صقل مهارات القيادة لدى فتيات الشارقة وتعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية وغرس الروح الجماعية لدى الفريق المشارك وكيفية الحفاظ على الطبيعة والمكان.

اختيار

وهو عبارة أيضاً عن برنامج قيادي وجديد أقيم لأول مرة، حيث تم اختيار الطبيعة المحلية وتحديداً مدينة خورفكان الجبلية الساحلية، حيث وقع الاختيار على فريق فتيات المغامرات بسجايا الشارقة والذي شارك في رحلة تسلق جبال كليمنغارو أعلى قمة جبلية بإفريقيا في تنزانيا، وأشرف على البرنامج سلطان العبيدلي اختصاصي رياضات وأنشطة المغامرات بمجلس الشارقة الرياضي والذي قام بإعداد البرنامج.

وبدأ البرنامج باختيار مسار الرابي الجبلي في اليوم الأول، وهو عبارة عن مسار يبلغ طوله الإجمالي 1.6 كلم وطوله الإجمالي 2.5 كلم، حيث وصل الفريق لنقطة 1.6 كلم وتم عمل مخيم مؤقت على ارتفاع 285 متراً ويطل على البحر. وفي اليوم الثاني انطلق الفريق إلى أعلى قمة في الجبل على ارتفاع 395 متراً، ومن ثم النزول على الشواطئ الخلفية وجلسات استرخاء على تلك الشواطئ والسباحة وممارسة بعض الأنشطة البحرية والتعرف على مواقع الغوص وجزيرة القرش، والنزول عند منطقة الحصن القديم بخورفكان.

وقالت الشيخة عائشة خالد القاسمي، مديرة سجايا فتيات الشارقة: «يتواصل تعاون سجايا فتيات الشارقة مع مجلس الشارقة الرياضي، حيث تم تنظيم مخيمين محليين ضمن برنامج القيادة في الطبيعة موجهة الشكر للمجلس على الرعاية لهذا البرنامج الذي يغرس روح المسؤولية في الفريق المشارك والاستفادة من البرنامج بشكل مميز من خلال الجولة التي قام بها الفريق في مدينة خورفكان، ما يعزز مفهوم البرنامج القيادي».

برامج

من جانبه، قال عيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي: تتواصل البرامج التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع سجايا فتيات الشارقة، وبرنامج القيادة في الطبيعة مواصلة لهذه البرامج ضمن اهتمامات المجلس.