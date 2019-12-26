منتخبات الإمارات تسعى لحصد الألقاب في «خليجي الغولف»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

يغادر صباح اليوم وعن طريق مطار دبي الدولي وفد الإمارات للغولف متوجهاً إلى سلطنة عمان الشقيقة للمشاركة في البطولة الخليجية للغولف، حيث تسعى منتخبات الإمارات للمشاركة الإيجابية والتمثيل المشرف في الحدث الخليجي والذي تحتضنه سلطنة عمان الشقيقة اعتباراً من اليوم ولغاية الأول من يناير المقبل.

وتنشد منتخبات الإمارات في هذا المحفل الخليجي للمحافظة على الألقاب المميزة والتي حققوها في النسخة الماضية بالموسم 2018 /‏‏2019، وإضافة إنجازات جديدة على مستوى منتخبات الرجال والناشئين والفتيات إضافة للظهور الأول لمنتخب الأشبال.

ومن المقرر أن يغادر وفد الإمارات لأرض السلطنة العمانية صباح اليوم بوفد يتكون من 20 شخصاً برئاسة خالد مبارك الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للغولف والجهاز الفني المكوّن من التونسي سمير الولاني والبريطانية أبريل لورين والمرافق الإعلامي الوميل بجبوج و16 لاعباً من البنين والفتيات.

حيث يمثل منتخب الرجال كل من خالد يوسف وأحمد سكيك وعبدالله القبيسي وحسن المشرخ، وكل من راشد العمادي وريان المازمي وحامي فقيهي يمثلون منتخب الشباب تحت 18 سنة، ويمثل منتخب الناشئين تحت 15 سنة كل من عبيد الحلو ومحمد الحاج وعبدالله السويدي، ومنتخب الأشبال تحت 13 سنة كل من سلطان وراشد ابنَي عصام الجسمي ومحمد سكيك، ومنتخب الفتيات كل من اللاعبات ريما الحلو وعلياء العمادي وحمدة السويدي.