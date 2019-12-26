أبوظبي البداية المثالية للموسم

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

وصف الصربي نوفاك ديوكوفيتش بطولة مبادلة العالمية للتنس في أبوظبي بأنها «البداية المثالية للموسم الجديد»، واستمتع باللعب في النسخة الثانية عشرة من البطولة على الرغم من عدم تمكنه من الحفاظ على لقبه الذي أحرزه العام الماضي، وانفراد الإسباني رافائيل نادال بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولة بـ 5 ألقاب متخطياً ديوكوفيتش الذي يملك 4 ألقاب في رصيده.

وقال ديوكوفيتش في تصريحات خاصة لـ «البيان الرياضي» عقب مشاركته في بطولة مبادلة العالمية للتنس: «أحرص دائماً على تواجدي في بطولة مبادلة العالمية للتنس في أبوظبي، لقد شاركت في النسخ السابقة من البطولة، وشعرت بسعادة غامرة لرؤية هذا العدد الكبير من الحضور والمشجعين، دائماً ما أستمتع باللعب في أبوظبي لأنها تتيح لي البداية المثالية قبل الموسم الجديد».

وشارك ديوكوفيتش للمرة السادسة في البطولة التي انطلقت قبل 12 عاماً وحقق خلال مشاركاته أرقاماً إيجابية، إذ لم يتعرض للخسارة في البطولة خلال السنوات الماضية قبل أن يخسر في نصف نهائي النسخة الحالية أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، وحصد بعدها المركز الثالث بعد الفوز على الروسي كارين خاشانوف.

وخسر ديوكوفيتش نهائياً واحداً في مبادلة العالمية للتنس، وذلك عام 2015، فيما نجح في تحقيق لقب البطولة أعوام 2012 و2013 و2014 و2018.

وعن تقييمه للبطولة بشكل عام أضاف المصنف الثاني على العالم: «بالنظر إلى مستويات الأداء العالية التي تشهدها البطولة أعتقد أنها مهمة للغاية وتقدم مستوى رفيعاً من التنس، وخير دليل على ذلك المباراة التي جمعتني مع تسيتسيباس في نصف النهائي واستمرت لأكثر من ساعتين، إلى جانب تواجد أفضل اللاعبين في العالم مثل رافائيل نادال الذي أحرز لقب النسخة الحالية، وبلا شك فإن مباريات البطولة تسهم كثيراً في توفير الإعداد القوي قبل الانطلاقة الرسمية للموسم الجديد».

وعن رؤيته للموسم المقبل أوضح: «بالنسبة لموسمي القادم سأبذل قصارى جهدي لتحقيق بداية قوية خاصة في بطولة أستراليا المفتوحة التي أدافع عن لقبها وحققت فيها سابقاً العديد من الألقاب كونها أكثر بطولة غراند سلام توجت بلقبها، بالإضافة إلى التركيز بالتأكيد على ألقاب بطولات الغراند سلام».

وتابع: «أطمح كذلك لتقديم أداء مميز خلال دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو، فهي إحدى أهم البطولات العالمية، ولهذا أخطط للحفاظ على مستوى لياقتي البدنية والذهنية على أمل تمثيل بلادي بشكل مشرف خلال المنافسات الأولمبية».

وعما إذا كان يضع تخطي أرقام السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافائيل نادال في عدد بطولات الغراند سلام أوضح: «بالتأكيد سيكون أمراً إيجابياً للغاية إذا استطعت تحقيق ذلك، ولكن الدوافع الرئيسية في هذه المرحلة من مسيرتي هي ترك إرث للعبة وليس مجرد محاولة الفوز بالمباريات والألقاب».

ويملك ديوكوفيتش 16 لقباً من البطولات الأربع الكبرى «الغراند سلام» بفارق 4 ألقاب عن فيدرر الذي فاز بـ 20 لقباً، ونادال الذي توج بـ 19 لقباً.

واختتم ديوكوفيتش: «أبحث دائماً عن الدوافع التي تمكنني من مواصلة النجاح في مسيرتي، فالأمر يتعلق بإيجاد الهدف والمعنى الحقيقي للعب خاصة في العامين الماضيين، وليس فقط بالفوز في مباراة أو ببطولة وإنما أعمق من ذلك، ويجب أن يكون أمراً أكبر من مجرد البطولات ولكنه يتعلق بالإرث وإلهام حياة الآخرين خصوصاً الأطفال».