دوري أبوظبي للتنس ينطلق في يناير

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن تنظيم دوري أبوظبي للتنس برعاية مبادلة منتصف يناير المقبل، ويختتم بمهرجان احتفالي في شهر أبريل من عام 2020، بإشراف إدارة مدينة زايد الرياضية، ورعاية ويلسون، وذلك تحت مظلة اتحاد الإمارات للتنس.

وتقام منافسات الدوري في ملاعب التنس بمدينة زايد الرياضية ونادي أبوظبي الرياضي وفندق راديسون بلو العين، للفئات العمرية تحت 10 – 12 – 14 – 18 سنة، كما يوفر الدوري فرصة المنافسة للفئة العمرية 18 سنة فما فوق، وذلك بمجموع جوائز 40 ألف درهم، فيما ستتاح الفرصة لأفضل 8 لاعبين في الدوري المشاركة في دورات ماسترز.

كما أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن إطلاق دوري المدارس للتنس برعاية مبادلة أيضاً، وبالتعاون مع مدينة زايد الرياضية ووزارة التربية والتعليم، ويرمي البرنامج لتنمية رياضة التنس في أبوظبي، وبناء قاعدة صلبة للرياضة في القطاع المدرسي، والعمل على تحفيز الطلاب والمعلمين من أجل تعزيز اهتمامهم برياضة التنس، وممارستها داخل المدرسة وخارجها.

وحقق دوري المدارس نجاحاً كبيراً منذ انطلاقته في 2018، حيث وصل عدد المشاركين فيه إلى 700 طالب وطالبة، وقد تم تسميته خلال حفل جوائز منتدى صناعة الرياضة على أنه «أفضل أحد 10 مشاريع لتطوير الرياضة للشباب» في العام 2019، وكان له بالفعل تأثير كبير على الطلاب، ويزور مدربو التنس المحترفين في قسم الأكاديميات بمدينة زايد الرياضية كل مدرسة تسع مرات على مدار العام، ويقدمون للطلاب هذه الرياضة بطريقة مناسبة للفئة العمرية مع دعم المعلمين في تطوير المهارات والمعرفة والثقة لمواصلة تنشيط البرنامج على مدار العام، ويختتم الموسم بمهرجان احتفالي.

من جانبه قال طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي: «فخورون بالإعلان عن انطلاق دوري أبوظبي للتنس ودوري المدارس للتنس اللذين يقامان برعاية مبادلة».