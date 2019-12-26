حاكم رأس الخيمة يشهد مهرجان «السوان» للهجن

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، منافسات اليوم الثالث لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن «السوان – 2019» والتي خصصت لفئة اللقايا ومسافة 5 كلم، كما شهد السباقات سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وجمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن من جميع دول الخليج العربي، وكسبت «ملازيم» لعلي راشد غانم المنصوري كأس اللقايا الأبكار بعد فوزها بالشوط الرئيسي الأول، وأنهت «ملازيم» المسافة بزمن قدره 7:25:3 دقائق، وجاءت في المركز الثاني «بشاير» لمحمد سهيل بن عويضان العامري وبزمن قدره 7:27:7 دقائق، ووصلت «مذخورة» لمنصور سعيد آل سالمين المنصوري في المركز الثالث بتوقيت بلغ 7:31:7 دقائق، وفي الشوط الثاني والخاص بالجعدان كان «باروت» لحمد نهيان العامري على موعد مع المركز الأول والبندقية بعد وصوله لمركز الأول بزمن قدره 7:29:4 دقائق، تاركا المركز الثاني لـ«شاهين» لمبارك حمد متعب العامري وبزمن قدره 7:29:6 دقائق، ووصل في المركز الثالث «همام» لحمد راشد غدير الكتبي بتوقيت قدره 7:30:4 دقائق، وجاءت نتائج بقية الأشواط كالتالي: الشوط الثالث «وصفة» لسعيد عبد الله ياعد الحميري بزمن قدره 7:33:9 دقائق، الشوط الرابع «شقرة» لسالم سيف غدير العرياني بزمن قدره 7:36:7 دقائق، الشوط الخامس «قالط» لخليل راشد علي الشامسي بزمن قدره 7:29:4 دقائق، الشوط السادس «مغامر» لأحمد سلطان بالرشيد السويدي بزمن قدره 7:32:2 دقائق، الشوط السابع «هملولة» لسالم كرامة العامري بزمن قدره 7:35:6 دقائق، الشوط الثامن «علاج» لمحمد حماد بوخرايط العامري بزمن قدره 7:36:3 دقائق، الشوط التاسع «مغزل» لبيشان محمد فهيد العجمي بتوقيت قدره 7:39:8 دقائق، الشوط العاشر «مدرار» لعلي راشد حمد غدير الكتبي بزمن قدره 7:35:7 دقائق، الشوط 11 «مثيرة» لمحمد راشد سالم الشامسي بزمن قدره 7:44:9 دقائق، الشوط 12 «الواصلة» لبخيت ثعيلب العامري بتوقيت قدره 7:38:8 دقائق، الشوط 13 «إنذار» لمنصور صالح عبد الله العامري بتوقيت قدره 7:38:5 دقائق، وفي آخر أشواط الفترة المسائية كانت «الشبلة» لفالح ياسر فالح الشامسي على موعد مع المركز الأول والناموس بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن قدره 7:40:5 دقائق.

وفي منافسات الفترة الصباحية، والتي أقيمت على مدى 30 شوطاً ومسافة 5 كلم على أرضية ميدان السوان، انتزعت «وصايف» لحمد نايع صروخ النعيمي ناموس أول أشواط فئة «اللقايا» في اليوم الثالث، واستطاعت «وصايف» أن تقطع مسافة الشوط الأول بزمن قدره 7:32:00 دقائق، وفي الشوط الثاني كان الموعد مع «الذيبة» لسهيل علي سيف الكتبي والتي أنهت مراحل الشوط بزمن بلغ 7:33:05 دقائق.

الشوط الثالث

وفي الشوط الثالث تصدر «الشامي» لجمال راشد الشاوي الغفلي مراحل الشوط ليحرز المركز الأول بعد أن قطع مسافة الشوط بزمن بلغ 7:35:04 دقائق، وفي الشوط الرابع خطف «شاهين» لمبارك راشد المتفيج الكتبي المركز الأول بعد أن أنهى مسافة الشوط بزمن قدره 7:30:00 دقائق «أفضل توقيت»، وفي الشوط الخامس فازت «راهية» لسعيد حمد مصلح جمهور الأحبابي بالمركز الأول بعد أن أنهت مراحل الشوط بتوقيت قدره 7:34:00 دقائق.

وأهدت «اليازي» ناموس الشوط السادس لسالم راشد نايع الغفلي بعد وصولها إلى المركز الأول وبزمن بلغ 7:32:02 دقائق، وفي سابع أشواط الفترة الصباحية كان «المارد» لمفتاح علي محمد النعيمي على موعد مع ناموس الشوط والمركز الأول بعد أن قطع المسافة بزمن بلغ 7:33:00 دقائق، وفي الشوط الثامن انتصرت «ديباج» لطرشوم صالح طرشوم العامري على منافسيها بعد أن كانت أولى الواصلات لخط الختام بزمن قدره 7:37:00 دقائق.

وحلقت «ميزة» لمحمد بخيت هديب المري مع ناموس الشوط التاسع بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن بلغ 7:41:01 دقائق، وفي الشوط العاشر فازت «مذخورة» لهدي بطي دميثان الشامسي بناموس الشوط والمركز الأول بعد أن أنهت مسافة الشوط بزمن بلغ 7:34:02 دقائق، وفي الشوط 11 تصدر «مطفي» لسلطان راشد سالم الشامسي مراحل الشوط ليكسب المركز الأول والناموس بزمن بلغ 7:35:01 دقائق.

نتائج الأشواط

جاءت نتائج بقية الأشواط كالتالي، الشوط 12 «الرسمي» لمحمد سعيد صالح الزرعي بزمن قدره 7:34:08 دقائق، الشوط 13 «ثروة» لمحمد سهيل راعي العويا العامري بتوقيت قدره 7:40:02 دقائق، الشوط 14 «الشاهينية» لمبارك محمد العصري الخييلي بتوقيت قدره 7:40:04 دقائق، الشوط 15 «هداد» لأحمد سالم سهيل العامري بزمن قدره 7:35:00 دقائق، الشوط 16 «مبهر» لحمد عبد الله سعيد فارس الدرعي بزمن قدره 7:36:05 دقائق، الشوط 17 «الفاتنة» لحمود علي سعيد الوهيبي بزمن قدره 7:40:09 دقائق، الشوط 18 «نو» لمحمد علي محمد القبعان المري بزمن قدره 7:36:05 دقائق، الشوط 19 «عزام» لعامر سالم الوهيبي بتوقيت قدره 7:32:03 دقائق، الشوط 20 «العالمي» لسعيد خليفة شطيط العويسي بتوقيت قدره 7:31:7 دقائق، الشوط 21 «حمرة» لخالد سعيد عبد الله بروك الخميري بزمن قدره 7:40:3 دقائق، الشوط 22 «هتاشة» لمحمد سعيد محمد بالكيلة العامري بزمن قدره 7:36:5 دقائق، الشوط 23 «قاصد» لفالح ياسر فالح الشامسي بزمن قدره 7:36:3 دقائق، الشوط 24 «سلاب» لعبد الله سالم محمد العامري بزمن قدره 7:34:1 دقائق، الشوط 25 «النصيبا» لمبارك جمعة مغير الخييلي بزمن قدره 7:38:1 دقائق، الشوط 26 «اختيار» لمحمد خليفة محمد النعيمي بزمن قدره 7:39:0 دقائق، الشوط 27 «يناير» لسلطان عبيد النعيمي بزمن قدره 7:37:8 دقائق، الشوط 28 «شديد» لمحسن غدير حمدان الوهيبي بتوقيت قدره 7:39:3 دقائق، الشوط 29 «ندا» لسالم سعيد يريو المنصوري بزمن بلغ 7:39:8 دقائق، وفي آخر أشواط الفترة الصباحية الشوط 30 كان الموعد مع «عزايم» لسعيد حمد راعي قحير الدرعي لتحرز المركز الأول والناموس بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن قدره 7:36:00 دقائق.

حصل جميع الفائزين بالأشواط على جوائز نقدية قيمة إلى صاحب المركز العاشر، وشهدت المنافسات مشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء دول الخليج العربي.