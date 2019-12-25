المشرخ بطلاً لثاني جولات الميدالية الوطنية الشهرية لاتحاد الغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

توج حسن المشرخ وبرصيد 41 نقطة بطلاً للجولة الثانية من موسم بطولة الميدالية الوطنية الشهرية لاتحاد الغولف، كما حقق المشرخ أقرب ضربة للحفرة، وأحمد سكيك أطول ضربة، والتي استضافها أول من أمس نادي الزوراء للغولف في إمارة عجمان، وشهدت مشاركة 40 لاعباً ولاعبة من أندية الدولة.

وقام بتتويج الفائزين خالد مبارك الشامسي الأمين العام للاتحاد وبحضور عبد الواحد القاسم، وبشكل عام، وفي أجواء تنافسية، وضمن بطولة تقام بنظام ستابلفورد العالمي للغولف، عرف المشرخ كيفية احتكار الترتيب العام لمسابقات الجولة، في المرتبة الأولى، مسجلاً المعدل الأعلى من النقاط البالغ 41 نقطة، بعد منافسة ساخنة مع شقيقه عبد الله المشرخ، الذي اكتفى بالمركز الثاني برصيد 38 نقطة.

فيما ذهب المركز الثالث لإيهاب طارمون برصيد 36 نقطة، كما سجلت المنافسات، تألق لاعبي المنتخب الوطني على صعيد باقي المسابقات، حين حصد أحمد سكيك جائزة أفضل أداء بإنهائه المنافسات برصيد الضربتين تحت المعدل، بعد أن أنهى مسلك البطولة المكون من 18 حفرة، بمعدل 70 ضربة، وذهبت جائزة القسم «إيه» للاعب المنتخب خالد يوسف برصيد 30 نقطة، وتوج عبدالرحمن رحماني بلقب القسم «بي» برصيد 33 نقطة.

وفي بطولة الكبار حقق اللواء عبد الله الهاشمي المركز الأول برصيد 34 نقطة، وفاز ببطولة الناشئين سالم المازمي برصيد 50 نقطة، أعرب خالد الشامسي، عن سعادته بالمستوى التنافسي الذي شهدته الجولة، وتواجد 40 لاعباً ولاعبة، من ضمنهم العديد من لاعبي المنتخبات الوطنية، وقال: «الجولة شهدت منافسات مباشرة للاعبي الأندية مع نظرائهم من لاعبي المنتخبات الوطنية، ونشكر الأندية على تعاونها الوثيق مع الاتحاد».