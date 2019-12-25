«تنظيمية مونديال قوى أصحاب الهمم» تحتفي بشركاء النجاح

المصدر: دبي- البيان الرياضي

احتفت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم، التي استضافتها دبي مؤخراً، بالمتطوعين والرعاة وشركاء النجاح، من خلال حفل أقيم أول من أمس، بمقر نادي دبي لأصحاب الهمم، وجهت خلاله رسالة شكر وعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، لرعايته الكريمة للحدث العالمي، والدعم اللامحدود الذي يقدمه سموه لهذه الفئة، التي نجحت في تحقيق الإنجاز تلو الآخر بفضل الاهتمام والدعم، وحضر الحفل، خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، وثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية مدير البطولة، وممثلي الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات الخاصة الذين أسهموا في إنجاح نسخة دبي.

نسخة تاريخية

وأكد ثاني جمعة بالرقاد، أن دعم القيادة الرشيدة وإطلاق بطولات فزاع الدولية قبل 12عاماً، بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ثمرة النجاح الذي يحققه أصحاب الهمم، وأشار إلى أن نادي دبي، كسب التحدي، حيث استطاع فريق العمل، وبشهادة أندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، الذي وصف نسخة دبي بـ«التاريخية والاستثنائية»، وانه لم يتوقع هذا النجاح الباهر، وقال بالرقاد: أبناء زايد على قدر التحدي دائماً، فعلى الرغم من قصر الفترة 14 شهراً فقط، حينما وضع الاتحاد الدولي ثقته في الإمارات ودبي من أجل انتشال البطولة من الفشل، استطعنا بالإرادة وروح الفريق الواحد، تقديم بطولة عالمية كانت مثار إعجاب جميع الوفود.

نجاحات ومكاسب

وأضاف: بطولة العالم بدبي، تخطت دورة لندن بتحطيمها 54 رقماً عالمياً والتي حصدت العديد من النجاحات والمكاسب مما كان له المردود الإيجابي في أن تحقق الطموحات المطلوبة، وقال: مشاركة 800 متطوع من 41 جنسية كان مثالاً ونموذجاً رائعاً للتسامح والرغبة والإبداع، في حدث بحجم مونديال ألعاب القوى، لتصل رسالة وصوت الإمارات إلى جميع ربوع العالم، مثمناً الجهد الكبير الذي بذله فريق العمل بنادي دبي لأصحاب الهمم، وأوضح أن مكاسب المونديال، ظهرت في تفوق ملف دبي على مدينة أوتاوا الكندية بأغلبية كبيرة، مما أهلها لتنظيم النسخة المقبلة لمونديال كرة السلة على الكراسي المتحركة 2022، مبيناً أن دبي ستستضيف أيضاً مونديال القوس والسهم 2020.

مكانة مرموقة

وجه ماجد العصيمي الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، على دعمه الكبير والدائم لأصحاب الهمم، حيث زرع سموه بذرة بطولات فزاع قبل 12 عاماً وظل يطالب بتطوير الحدث الذي نال ثقة الاتحاد الدولي، لتتبوأ تلك البطولات، مكانة مرموقة في الخريطة العالمية، وأشاد العصيمي باللجان المختلفة والرعاة والمتطوعين وأجهزة الإعلام المختلفة والشركاء في تقديم أكبر نسخة في تاريخ«أم الألعاب».