ختام بطولة تارغت لرماية «الاسبورتنغ» بعد غد

المصدر: العين - البيان الرياضي

تختتم بطولات تارغت لرماية الاسبورتنغ للموسم الحالي، عصر يوم بعد غدٍ، بنادي العين للفروسية والرماية والغولف، وبمشاركة واسعة من الرماة المحليين والضيوف من مختلف دول العالم، ورصد «محمد بن حم» راعي البطولة، جوائز مالية للموسم بصفة عامة وللبطولة الختامية بشكل خاص، حيث سيتم منح بيرق على غرار بطولات الهجن والخيل، ومبلغ عشرة آلاف درهم للفائز الأول بمجموع المشاركات طوال الموسم، في كل فئة من الفئات الثلاث: المحترفين والهواة والناشئين (12 ــ 17 سنة)، بينما سيتم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأوائل في كل فئة من الفئات الثلاث، إذ ينال الفائز بالمركز الأول 5 آلاف درهم، ويحصل الثاني على 3 آلاف درهم، والثالث على ألفي درهم.

وذكر النجم الأولمبي خالد الكعبي، المشرف العام على البطولة، أن هذه البطولة ليست الحدث الأول الذي ترعاه «مجموعة بن حم»، بل سبق لها رعاية أحداث رياضية عديدة، إيماناً منها بدورها المجتمعي لكل الشرائح من مجتمعنا الرياضي، كما أن محمد بن حم رياضي من الطراز الأول يعشق رماية الخرطوش، ويشارك في البطولة الحالية، وهو أحد فرسان سباقات القدرة، ويدعم الرماية لتشجيع الرماة وتحفيز الآخرين لممارسة اللعبة، وأعرب الكعبي عن أمله بأن تكون البطولة مسك ختام الموسم، وأن تشهد أرقاماً قياسية ومستوى متميزاً، سواء على صعيد المحترفين أو الهواة أو الناشئين، ووجه الشكر إلى أسرة مجموعة بن حم على دعمها للرياضة بصفة عامة، والرماية بصفة خاصة، متمنياً أن تحذو باقي المؤسسات الوطنية حذو مجموعة بن حم في تفاعلها ودعمها لشبابنا ورياضيينا.