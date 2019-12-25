ناشئونا يحصدون 12 ميدالية في «عربية الرماية» بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

يواصل منتخبنا الوطني لرماية المسدس والبندقية ضغط الهواء، حصاده للميداليات في منافسات البطولة العربية للأسلحة الهوائية 2019، والتي تقام منافساتها برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على ميادين نادي الذيد الثقافي الرياضي بالشارقة، وتستمر حتى الجمعة المقبل، بمشاركة تسع دول عربية، هي الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان والعراق وسوريا ومصر والسودان، وقد وصل رصيد منتخبنا للناشئين، في نهاية اليوم الثالث للبطولة، أول من أمس، إلى 12 ميدالية (4 ذهبية - 4 فضية - 4 برونزية)، بينما ننتظر أن يحصد الكبار بعض الميداليات، ما يزيد من الغلة والرصيد في البطولة.

وكانت البطولة قد شهدت (6) مسابقات للناشئين، وجاء إنجاز منتخبنا الوطني للناشئين والناشئات وسط منافسة قوية، مع أقرانه من المنتخبات المشاركة، وكان النصيب الأكبر من ميداليات ناشئينا، في منافسات المسدس الهوائي، حيث حقق ذهبية فرق مسدس ناشئين وفضية الفردي، ومسدس ناشئين، وفضية فرق مسدس ناشئات وبرونزية فردي مسدس ناشئات، وأما في منافسات البندقية الهوائية.

فقد حصل منتخبنا على ذهبية فرق بندقية ناشئين، وذهبية وفضية وبرونزية فردي بندقية ناشئين، وفضية فرق بندقية ناشئات، وبرونزية ثالث مكرر فردي بندقية ناشئات، وفي منافسات المختلط للفرق، فاز منتخبنا بذهبية المختلط بندقية وبرونزية المختلط مسدس.