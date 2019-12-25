«البادل تنس» يعتمد خطة تطوير المنافسات وإطلاق مبادرات جديدة

المصدر: دبي-البيان الرياضي

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرياضة البادل تنس، خطة تطوير البطولات، التي تقام على مدار الموسم، والمبادرات الجديدة لإقامة أحداث دولية خلال العام المقبل، وذلك بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى من بطولة الإمارات، التي ضمت 5 بطولات رئيسية أقيمت على مدار العام الجاري بمشاركة لافتة من داخل وخارج الدولة، جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد أول من أمس في مجمع ند الشبا الرياضي، وترأسه بالإنابة عن الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد رياضة البادل تنس، خليفة يوسف خوري النائب الأول لرئيس الاتحاد، بحضور كل من: محمد مبارك المطيوعي النائب الثاني لرئيس الاتحاد، سعيد محمد المري الأمين العام، جمال محمد الحوسني مدير لجنة المسابقات، وإبراهيم حسين الفردان المدير المالي.

بطولة الإمارات

وتم في الاجتماع استعراض ختام بطولة الإمارات المفتوحة، والتي ضمت 5 بطولات رئيسية أقيمت بالفترة بين شهري فبراير الماضي وديسمبر الجاري، في أندية مختلفة في أبوظبي ودبي، وحققت أربع نقاط إيجابية، بداية من تأكيد تواجد الاتحاد الإماراتي على الساحة الدولية من خلال حجز هذه المواعيد للبطولات على روزنامة الاتحاد الدولي لفعالياته السنوية، والثانية هي الزيادة في عدد اللاعبين الدوليين المشاركين في بطولة الإمارات القادمين من خارج الدولة كون هذه البطولات تعتبر معتمدة من قبل الاتحاد الدولي وتمنح نقاطاً على لائحة التصنيف العالمي، وثالثاً رفع مستوى المنافسة وخلق أجواء التحدي لتشجيع اللاعبين المحليين على رفع المستوى المهاري، ورابعاً تعزيز التواصل بين الاتحاد والأندية المحلية من جهة وبين الأندية نفسها من جهة أخرى.

مقترحات الموسم

وتم في الاجتماع الإطلاع على مقترحات الموسم الجديد، وأبرزها البطولة الرئيسية التي يسعى الاتحاد لتنظيمها في شهر مارس المقبل، وتكون الغاية الرئيسية فيها الترويج للدولة بصورة عامة كمقصد سياحي واقتصادي ورياضي، ومحطة مهمة لنشر رياضة البادل تنس على مستوى المنطقة، على أن يتم اعتماد التصور الكامل قريباً، كما تم دراسة مقترح نظام التصنيف المحلي للبطولات، من حيث تقسيم مستويات البطولات إلى 3 فئات، وفق النظام البريطاني، وذلك لتشجيع المزيد من الهواة والمبتدئين للمشاركة في البطولات وكسر حاجز الرهبة لديهم، وتشجيع اللاعبين المميزين على التنافس في الفئات الأقوى تدريجياً، كما تم الإطلاع على التقرير المالي للاتحاد، والذي جاء متوازناً وفق متطلبات المرحلة الحالية، وتمت التوصية بضرورة إيجاد راعٍ دائم للبطولات الرئيسية من أجل ضمان الاستمرارية وزيادتها على المدى الطويل.

شكر

استهل خليفة يوسف خوري النائب الأول لرئيس الاتحاد، الاجتماع، بالشكر إلى الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، على دعمه ومتابعته الدائمة لهذه الرياضة، مؤكداً أن توجيهاته أساس نجاح العمل الهادف إلى نشر وتطوير هذه الرياضة التي تقطع خطوات كبيرة.