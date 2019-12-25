احتفالية خاصة لفريق «تريك دبي» بطل سباق السلم للدراجات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أقام فيصل المري قائد فريق «تريك دبي توب لاين» للدراجات الهوائية، احتفالية خاصة بمناسبة فوز فريقه بصدارة سباق السلم للدراجات الهوائية للهواة المواطنين على مستوى الفردي والفرقي الذي أقيم مؤخراً في دبي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمشاركة واسعة من 62 دراجاًَ مثلوا 6 فرق، بجانب 15 دراجاً شاركوا بشكل فردي، وتم اختيار المشاركين بعناية بعد عدة مراحل تأهيلية.

وحرص المري في بداية الاحتفالية على توجيه الشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، راعي الحدث وصاحب فكرة تنظيمه لدعمه الكبير لهذه التظاهرة السنوية التي تشهدها دبي سنوياً، والتي تعكس الوجه الحضاري لمدينة دبي بشكل خاص، ودولة الإمارات بوجه عام.

وأعرب المري قائد الفريق البطل وأحد أهم الداعمين للدراجين المواطنين على مستوى الدولة، عن سعادته بالإنجاز الذي حققه فريقه خلال الحدث، واعداً بمواصلة فريقه الاشتراك في هذه التظاهرة السنوية بهدف التمثيل المشرف والفوز والمنافسة على المراكز الأولى.

وكان فريق «تريك دبي توب لاين» حسم صدارة بطولة الفرق بجدارة، تلاه فريق تورك في المركز الثاني، فيما جاء فريق S S في المركز الثالث، وأما على صعيد المنافسات الفردية فقد حصد دراجو فريق «تريك دبي توب لاين»، المركز الأول عن طريق راشد محمد إبراهيم، والمركز الثاني من خلال أحمد عبيد المري، والرابع عن طريق عامر الدهماني كابتن الفريق.