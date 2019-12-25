سالم ووافية بطلا كأس رئيس الدولة للشطرنج

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

اختتمت، أول من أمس، بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للشطرنج، في فندق سوفيتيل أبوظبي، بحضور عبد المحسن الدوسري، الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، والدكتور سرحان المعيني، رئيس الاتحاد، وحسين عبد الله الخوري، رئيس نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، رئيس اللجنة المنظمة، وعدد من أعضاء مجلس إدارات الأندية.

وأسفرت النتائج في فئة الرجال عن فوز سالم عبد الرحمن، لاعب نادي الشارقة، بكأس البطولة، وجاء سالم أحمد من نادي دبي ثانياً، وحل عمار السدراني من نادي الفجيرة ثالثاً، وعلى مستوى السيدات، حسمت وافية درويش، لاعبة نادي العين، المركز الأول، ونالت كأس البطولة، وحلت ثانية روضة السركال، لاعبة نادي أبوظبي، وذهب المركز الثالث إلى ياسمين علي، لاعبة نادي دبي.