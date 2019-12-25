دراجات الإمارات إلى القاهرة للمشاركة في «عربية المضمار»

تغادر البلاد اليوم، متوجهة إلى العاصمة المصرية القاهرة، بعثة منتخبنا الوطني للدراجات (الكبار والشباب والإناث)، للمشاركة في البطولة العربية للمضمار، التي ستقام في المضمار الجديد بالقاهرة في الفترة من 27 إلى 30 ديسمبر الجاري، وتتضمن منافسات في السرعة والمطاردة الفردية والفرقية والسكراتش والكيرين والنقاط والكيلو، وتشارك منتخباتنا بطموحات كبيرة وبهدف الحفاظ على لقب البطولة للمرة الثامنة على التوالي.

ويرأس البعثة عبد الناصر عمران الشامسي أمين عام الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات، ويضم منتخب الكبار كل من يوسف ميرزا وأحمد المنصوري وماجد عبد الرحيم ومحمد المنصوري وسيف معيوف وخالد معيوف ووليد النقبي وجابر المنصوري، والشباب: علي حميد محراب وراشد المنصوري، والإناث: صفية مختار الصايغ وشيخة عيسى جمعة.