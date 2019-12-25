اتفاقية بين مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث و«أبوظبي للصقارين»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن نادي أبوظبي للصقارين عن توقيع اتفاقية تعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يتم بموجبها إقامة دوري الإمارات للصيد بالصقور لفئتي الشيوخ والعامة، 10 يناير المقبل.

ويشارك في الدوري 8 فرق للشيوخ و12 فريقاً للعامة بمجموع جوائز مليوني درهم للفائزين بالمراكز الأولى.

جرى توقيع الاتفاقية بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، أمس، من قبل سلطان المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، وراشد مبارك بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

ويمثل دوري الإمارات للصيد بالصقور إحدى أهم المبادرات الجديدة للموسم الجديد، ويحصل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى على 900 ألف درهم مجموع الجوائز.