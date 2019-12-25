سباق أبوظبي لقوارب التجديف 40 قدماً السبت

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ينظم نادي تراث الإمارات، سباق أبوظبي لقوارب التجديف فئة 40 قدماً، يوم السبت المقبل، أمام المنصة الرئيسية في القرية التراثية التابعة للنادي على كورنيش أبوظبي، وأعلن النادي أن باب التسجيل للسباق مفتوح حتى العاشرة من صباح يوم الخميس المقبل، في قسم السباقات البحرية بالقرية التراثية، فيما يقام الاجتماع التنويري وقرعة توزيع الأشواط في مسرح أبوظبي «الكاسر» في اليوم نفسه، بعد انتهاء وقت التسجيل مباشرة بحضور النواخذة والمسؤولين في قسم السباقات البحرية في النادي والبحارة المشاركين،ويقام السباق لمسافة أربعة أميال بحرية، وينقسم إلى أربعة أشواط يحمل كل شوط لوناً من ألوان علم الدولة ، فيما يشهد يوم الجمعة المقبل سباق البوانيش «شراعي» الذي يقام في مياه منطقة البطين.