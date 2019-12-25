الشارقة يظفر بديربي السلة والوصل يتخطى الظفرة

المصدر: دبي- ياسر قاسم

حسم الشارقة ديربي الإمارة الباسمة في دوري كرة السلة لصالحه على حساب البطائح بفارق 13 نقطة وبنتيجة 86-73 في المباراة التي جمعتهما أول من أمس، في ختام الجولة الثالثة، لذهاب الدور التمهيدي، وبدوره، حقق الوصل فوزاً صعباً على الظفرة بنتيجة 81-76، وكانت الجولة الثالثة قد إنطلقت بثلاث مباريات، فاز فيها النصر على بني ياس 93-73 وشباب الأهلي على الوحدة 117-84، والجزيرة على العين 69-49، ومع ختام تلك الجولة واصل الأربعة الكبار، شباب الأهلي والنصر والوصل والشارقة، صدارتهم الترتيب العام برصيد 6 نقاط لكل منهم، بفارق نقطة عن البطائح الذي تجرع خسارته الأولى، وتقدم الجزيرة للمركز السادس برصيد 4 نقاط، وتساوى كل من الظفرة وبني ياس والوحدة والعين في 3 نقاط لكلٍ وبسجل خالٍ من الانتصارات.