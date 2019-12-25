سعود القاسمي يشهد «مهرجان محمد بن زايد» للهجن

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، منافسات اليوم الثاني لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن «السوان - 2019»، كما شهد السباقات سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وجمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن من جميع دول الخليج العربي.

وحلقت «مراسيل» لصالح محمد بن نصرة العامري مع ناموس الشوط الرئيسي الأول لفئة الحقايق ومسافة 4 كلم محرزة المركز الأول والكأس ومليون ونصف المليون درهم بعد أن قطعت مسافة الشوط، وجاءت في المركز الثاني «تهاني» لنصيب عيسى محمد المنصوري، ووصلت في المركز الثالث «بغداد» لغصاب مصبح راعي الطيرة العامري.

وفي الشوط الثاني والخاص بالجعدان كسب «عجيب» لسعيد محمد بالشرقي العامري المركز الأول والبندقية ومليون درهم، تاركا المركز الثاني لـ«سمران» لسلطان عبد الله سعيد الجعفري، ووصل في المركز الثالث «مشعل» لسالم كاسب خليفة المسافري.

بقية الأشواط

وجاءت نتائج بقية الأشواط الخاصة بفئة الحقايق الأبكار والجعدان كالتالي: الشوط الثالث «الذهيبة» لمبارك حمد متعب العامري، الشوط الرابع «متعب» لسعود مانع سبعان العجمي، الشوط الخامس «الطليلية» لسعيد حمد مطر المنصوري، الشوط السادس «ثمينة» لراشد سالم الغيلاني، الشوط السابع «سند» لعلي حمد هادي الغفراني المري، الشوط الثامن «الشاهينية» لعبد الله سلطان سعيد الغفيلي، الشوط التاسع «الشبابية» لمحمد عبيد علي الكتبي، الشوط العاشر «جلمود» لماجد محمد حمد المري، الشوط 11 «شنذارة» لراشد علي رشيد الكتبي، الشوط 12 «الفايزة» لمحمد سهيل الصغير العامري.

وحصد الشوط 13 «مذخور» لراشد علي رشيد الكتبي، الشوط 14 «مراويح» لمحمد راشد يافور المنصوري، وفي آخر أشواط الفترة المسائية الشوط 15 كان الموعد مع «ملهم» لأحمد ناصر سعيد سرود الخييلي محققاً المركز الأول والناموس.

«منحاف»

وكانت المنافسات قد انطلقت في الفترة الصباحية واستطاعت «منحاف» لسلطان سيف مبارك غويث الكتبي الظفر بناموس الشوط الأول في الفترة الصباحية من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للهجن «السوان - 2019»، والتي خصصت لفئة الحقايق لمسافة 4 كلم وركضت من خلاله نخب الأصايل، وظفر «مشخص» لعلي خلفان بالشاوي الغفلي وحقق المركز الأول (أفضل توقيت)، وتصدرت «وعد» لعتيق علي راشد بالقوم الكتبي منافساتها في الشوط الثالث محققة المركز الأول، وفي الشوط الرابع أهدى «عالي» مالكه حمد راشد نايع الغفلي الناموس لمالكه بعد أن أنهى المسافة، وفي الشوط الخامس نجحت «عرين» لأحمد راشد الغيلاني في تصدر السباق محرزة المركز الأول.

«العاصمة»

وذهب الشوط السادس إلى «العاصمة» لمحمد خميس حمد الغيلاني وحققت المركز الأول، وفي الشوط السابع انتزع «وليف» لسليم سالم علي الغيلاني المركز الأول والناموس. وفي الشوط الثامن فازت «كلايف» لمظفر محمد خموشة العامري بالمركز الأول، وتصدرت «سما» لزمان جابر سعد المرسان الهاجري المنافسين في الشوط التاسع وحصلت على المركز الأول، وفي الشوط العاشر عانق «جلمود» لعلي راشد العيضب الكتبي الناموس محققا المركز الأول.

وجاءت نتائج بقية الأشواط كالتالي: الشوط 11 «هملولة» لشطيط سالم شطيط المالكي، الشوط 12 «سمراء» لأحمد ناصر سعيد سرود الخييلي، الشوط 13 «مزاحم» لسالم سعيد محمد العامري، الشوط 14 «غاوية» لهزاع سعيد سالمين المنصوري، الشوط 15 «حربة» لعبد الله عامر محمد الجحافي، الشوط 16 «منذر» لغدير سعيد غدير الكتبي، الشوط 17 «كبسولة» راشد سلطان سالم الدرعي، الشوط 18 «مدلل» لحميد مبارك مسلم المنصوري، الشوط 19 «منصورة» لسعيد معيوف سالم الدرعي الكثيري.

«جرهم»

وفي الشوط 20 «جرهم» لمحمد عتيق محمد خليفة العميمي، وفي الشوط 21 «الشاهينية» حمدان خشير غدير الجحافي، وفي الشوط 22 «الأدلم» لعبد الله عتيق محمد العميمي، وفي الشوط 23 «صبا» لمبارك سالمين مبارك العامري، وفي الشوط 24 «الفارس» لسالم خادم سالم العويسي، وذهب ناموس آخر أشواط الصباحية إلى «الوارية» محمد لسعيد حمود العفاري.

انطلاقة

وتنطلق صباح اليوم منافسات اليوم الثالث لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن «السوان - 2019»، وذلك مع منافسات فئة اللقايا لمسافة 5 كلم، وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان لمنافسات اللقايا 44 شوطا وزعت بين الفترتين الصباحية والمسائية، وتشهد الأشواط الصباحية 30 شوطا خصصت 4 أشواط منها لأهالي المناطق التي تحتضن المنافسات، وذلك في إطار الدعم الكبير الذي تشهده هذه الرياضة التراثية العريقة، بينما ترتفع وتيرة التنافس مع الأشواط المسائية و14 شوطا والتي ستشهد شوطين للرموز منها شوط للأبكار وآخر للجعدان، وسيحصل الفائز بالشوط الأول والمخصص للمفتوح على جائزة كأس ومليون ونصف المليون درهم، وفي الشوط الرئيسي الثاني والمخصص للحقايق الجعدان يحصل الفائز بالمركز الأول على بندقية ومليون درهم، ويحصل بقية الفائزين في أشواط الرموز من الثاني إلى الخامس على جوائز نقدية قيمة.

«دبي ريسينغ» تواكب الحدث

أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة ممثلاً بقناة دبي للسباقات «دبي ريسينغ»، عن تغطيته ومواكبته لفعاليات الدورة التاسعة من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة (السوان 2019)، والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على أرضية ميدان السوان في إمارة رأس الخيمة، من الثالث والعشرين وحتى الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، وبمشاركة فئات (الحقايق، اللقايا، الإيذاع، الثنايا، الحول، الزمول)، كما تتنافس خلالها «هجن الجماعة» على الجوائز العينية والنقدية القيمة والتي تشارك للمرة الأولى مع 174 شوطاً و12 رمزاً.

وأكد عبد الرحمن أمين مدير إدارة القنوات الرياضية في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، أن التغطية المباشرة على مدار أيام المهرجان الستة، مشيراً إلى أن الاستوديو الخاص والبرنامج اليومي المواكب لفعاليات الدورة التاسعة من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة، والذي يحمل عنوان «الأصايل» من تقديم عصام الخامري، يومياً في السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وحتى التاسعة، متضمناً مجموعة مع اللقاءات المباشرة مع المضمرين والملاك، إلى جانب زيارة للهجن الفائزة ورصد كافة الأحداث والفعاليات المصاحبة، إضافة إلى ترشيحات الأشواط والكؤوس.