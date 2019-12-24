منصور بن محمد يشيد بالإنجازات البحرية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قدّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، التهنئة إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، بمناسبة فوز فريق أبوظبي بالمركز الأول، ولقب الفرق في الجولة الخامسة والختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة الفورمولا1 لموسم 2019، والتي أسدل الستار على أحداثها يوم السبت الماضي، في مياه بحيرة خالد بإمارة الشارقة، وأشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بنتائج فريق أبوظبي وفوزه بلقب البطولة العالمية للموسم الثالث على التوالي، وللمرة السابعة في تاريخ الحدث، مبيناً أن هذا الإنجاز يعكس مدى الجهود التي يبذلها القائمون على أمر الفريق، والدعم المستمر من قبل سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، والمتابعة المستمرة من الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي الرئيس التنفيذي.

ريادة وتميز

وقال سمو رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن التفوق الكبير الذي أحرزه فريق أبوظبي وأبناء الإمارات في هذه البطولة يدل على الريادة والتميز الذي وصلته الرياضات البحرية، التي تتبوأ حالياً الريادة في مختلف المجالات وتنافس على أكبر الألقاب، وذلك بفضل الاهتمام والدعم الكبير والمباشر من القيادة الرشيدة، التي وفرت البيئة المناسبة ودعمت انطلاقتنا وصولاً إلى منصات التتويج العالمية الكبرى، وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن إنجازات أبطالنا وسفرائنا لم تقتصر على بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، فهنالك الكثير من الإنجازات في البطولات العالمية المختلفة، والتي تخص الرياضات البحرية، ومنها بطولة العالم للدراجات المائية، التي أسدل الستار على أحداثها الجمعة الماضية في بحيرة خالد بالشارقة أيضاً، مشيداً ومباركاً تفوق وتصدر فريق الفيكتوري تيم في منافسات «واقف محترفين جي بي 1» للعام الثاني على التوالي، عبر المتسابق كيفين رايتيرر، وكذلك احتلال فريق أبوظبي بقيادة المتسابق راشد الملا المركز الاول في فئة "الحركات الاستعراضية".

نجاح تنظيمي

وثمن سموه النجاح التنظيمي الكبير، الذي صاحب الفعاليات الرياضية البحرية، التي استضافتها إمارات الدولة في شهر ديسمبر الحالي بداية بمونديال فورمولا2 في أبوظبي والجولة الختامية من بطولة العالم 2019 للزوارق السريعة «إكس كات» في دبي وأسبوع البطولات العالمية في الشارقة، والذي شمل بطولة العالم للزوارق السريعة الفورمولا1، والجائزة العالمية لزوارق«أف 4 أس»، وبطولة العالم للدراجات المائية.