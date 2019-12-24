سالم عبد الرحمن يتصدر أغلى كؤوس الشطرنج

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حسم الأستاذ الدولي سالم عبد الرحمن من نادي الشارقة للشطرنج مباراته مع سلطان الدرمكي لاعب نادي أبوظبي للشطرنج، بشكل سريع لفارق الخبرة ليضمن المركز الأول بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للشطرنج قبل انتهائها بجولة، وضمن سالم أحمد سالم لاعب دبي للشطرنج المركز الثاني بفوزه على حارب الشامسي لاعب العين للشطرنج ،محققاُ النقطة السابعة.

وفي فئة الناشئين تحت 14 سنة، تصدر محمد سعيد يليلي لاعب نادي الفجيرة المنافسات، برصيد 7 نقاط مقترباً خطوة كبيرة من نيل اللقب بعد فوزه على منافسه الرئيسي محمد عبد الرحمن الواحدي من نادي دبي للشطرنج، في حين، جاء بالمركز الثاني خليفة خالد لاعب نادي الفجيرة، برصيد ست نقاط ونصف بفوزه على لاعب نادي أبوظبي للشطرنج حمدان إدريس.