«القوس والسهم» يعتمد مهام الأعضاء ويبحث سبل نشر وتطوير اللعبة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمد مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم، في أول اجتماع له أول من أمس، بعد قرار إشهار اللعبة من الهيئة العامة للرياضة، وتشكيل مجلس إدارته، مهام الأعضاء وتوزيع المناصب، حيث تنتظر الاتحاد في الفترة المقبلة تحديات وطموحات كبيرة يمكن تحقيقها بالعمل والإصرار واستخدام أفضل الممارسات من أجل خدمة أركان اللعبة من أندية ولاعبين ومدربين وحكام وغيرهم.

وترأس الاجتماع سعيد الكعبي، رئيس الاتحاد، بحضور عمر عبد الرحمن مدير الشؤون الرياضية في الهيئة، والذي أشرف على توزيع المناصب بين الأعضاء، حيث سيتولى الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئاسة الاتحاد، وتمت تسمية صلاح سرور الفلاسي نائباً للرئيس، وحسن عبدالله المزروعي أميناً عاماً، وهند الحوسني الأمين المالي، وسالم جمعة رئيساً للجنة الفنية، وعبدالله الضنحاني رئيساً للجنة العلاقات العامة والإعلام، وعبدالله خوري رئيساً للجنة الاستثمار والتسويق، وتقدم الاتحاد، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على الثقة الغالية، وتعاهد الأعضاء على بذل أقصى جهد من أجل نشر وتطوير اللعبة والمضي قدماً من أجل تحقيق الإنجازات في المحافل الخارجية.

واقع اللعبة

وتم في الاجتماع الإطلاع على واقع رياضة القوس والسهم في دولة الإمارات، حيث تمارس هذه اللعبة في عدد من الأندية الرياضية في الدولة، إلى جانب شموليتها للذكور والإناث، وأصحاب الهمم، حيث تتواجد في أندية دبي والثقة ورأس الخيمة لأصحاب الهمم، كما تم استعراض أعداد الممارسين ومستوياتهم، إلى جانب البطولات المحلية المقترح تنفيذها على الصعيد المحلي، والمشاركات في البطولات الخارجية خلال الفترة المقبلة، وبحث كيفية التقييم الفني والإداري لوضع منهجية عمل واضحة المعالم منبثقة من الخطة الاستراتيجية العامة للدولة، وصولاً للطموحات الأكبر بحصد الإنجازات، وتم التركيز على أهمية منح قطاع الناشئين الأولوية لبناء أجيال بالأسلوب الصحيح.

تعزيز الجهود

أكد سعيد الكعبي، أن الأولوية في الفترة المقبلة تكمن في تعزيز الجهود مع الأندية التي تضم هذه اللعبة والوقوف على جميع ما يتعلق بها، والسعي إلى زيادة أعداد الممارسين وصقل الموهوبين منهم على المدى الطويل وإعداد طاقم فني إماراتي من مدربين وإداريين.