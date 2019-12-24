«دبي القابضة» تدعو المواطنين للمشاركة في «ماراثون دبي 2020»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

في إطار جهودها المتواصلة لتشجيع مواطني الدولة على المشاركة في «ماراثون ستاندرد تشارترد دبي»، أطلقت «دبي القابضة» حملتها الجديدة لعام 2020، تحت شعار «#مدينتي_سباقي»، وذلك بهدف تحفيز المواطنين على المشاركة في نسخة هذا العام، من الماراثون، حيث تأخذ دبي القابضة على عاتقها، تعزيز الصحة البدنية في المجتمع وغرس مشاعر الفخر والاعتزاز الوطني، وتدعو الحملة المواطنين من الرجال والنساء ومختلف مستويات اللياقة إلى المشاركة، بهدف استقطاب أعداد غير مسبوقة من الإماراتيين، للمشاركة في الماراثون، من هواة الجري والرياضيين والمحترفين والعدائين المتميزين في الدولة، والتسجيل في سباقات 10 و42 كم وسباق الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم، للتنافس على جوائز، تبلغ قيمتها الإجمالية 86 ألف درهم، سيتم توزيعها على أول ثلاثة فائزين من الرجال والنساء في الفئات الثلاث للسباق.

المبادرات الرياضية

وقال خالد المالك، العضو المنتدب في دبي القابضة: تأتي الحملة في إطار التزامنا المتواصل تجاه تشجيع الشباب والشابات من أبناء الدولة على الانخراط في مبادرات الرياضة واللياقة البدنية، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأضاف: ندعو جميع المواطنين إلى التعبير عن فخرهم واعتزازهم بدولتنا عبر المشاركة في ماراثون دبي، بسباقاته المتعددة، وتحقيق الإنجازات الرياضية الجديرة بالتكريم في هذا الحدث الرائد على مستوى العالم، وذلك من خلال فئة جوائز العدائين الإماراتيين المقدمة من دبي القابضة.

روح التسامح

قال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: يجسد ماراثون دبي واحداً من أبرز الأمثلة على روح التسامح، إذ يشهد سنوياً مشاركة أكثر من 35 ألف مشارك من مختلف الأطياف، ليكون بذلك أكبر حدث رياضي، يستقطب آلاف الإماراتيين والمقيمين على حد سواء، وقال: نأمل في هذا العام أن نشهد مستويات أعلى من المشاركة من المواطنين.