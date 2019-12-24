مهرجان كأس سلطان بن زايد للبولو 3 يناير

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أعلن نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو عن تنظيم مهرجان كأس سلطان بن زايد آل نهيان للبولو، الجمعة الموافق الـ 3 يناير المقبل، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، والذي يتضمن عدداً من الفقرات والبرامج المصاحبة، إضافة إلى الفقرة الرئيسة مباراة تجمع بين فريق غنتوت ياس، الذي تقوده سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق غنتوت مازيراتي بقيادة يوسف بن دسمال.

وتم الكشف عن تفاصيل المهرجان في مؤتمر صحفي، صباح أمس، بنادي غنتوت أبوظبي، بحضور سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس الإدارة، زايد خليفة الزعابي المدير التنفيذي للنادي رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، سعيد المناعي مدير إدارة الأنشطة الرياضية بنادي تراث الإمارات، جاد الياس نائب رئيس مبيعات مازيراتي في شركة الطاير للسيارات.

وخلال المؤتمر رحب سعيد بن حوفان بالحضور، مؤكداً أن المهرجان يقام تحت شعار «الوفاء لأهل العطاء»، موضحاً أن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، قدم الكثير لدولة الإمارات وتراثها، ويستحق تخليد ذكراه، مبيناً أن المهرجان يأتي متزامناً مع مرور 25 عاماً على تأسيس نادي غنتوت، الذي استعد للمهرجان بشكل مختلف.

خطوة

بدوره، أكد زايد الزعابي أن المهرجان يعتبر خطوة أولى لتنظيم بطولة كبرى يتم إدراجها سنوياً ضمن أجندة نشاط النادي بداية بموسم 2020-2021 المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، والذي سيتم إطلاق اسمه على أحد ملاعب النادي.

ودعا المدير التنفيذي لنادي غنتوت للبولو الجماهير للحضور ومتابعة فقرات المهرجان، مبيناً أن النادي رصد جوائز قيمة للجماهير مع إعداد برنامج حافل وشيق، مقدماً الشكر للشريك الاستراتيجي نادي تراث الإمارات ومركز سلطان بن زايد.

شكر

فيما قدم جاد الياس شكره وتقديره لسمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان لمبادرته بإقامة مهرجان سلطان بن زايد للبولو، مشيداً بالدور الكبير الذي لعبه نادي غنتوت في نشر لعلبة البولو والترويج لها على مستوى الدولة، وأكد سعيد المناعي أن المغفور له بإذن الله الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان قدم الكثير لدولة الإمارات وأنه عمل باستمرار لحفظ الهوية الوطنية وتناقل الإرث الإماراتي من جيل إلى آخر، موضحاً أن ما قدمه يمثل قبساً ينير الطريق للأجيال المقبلة.