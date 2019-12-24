محمد بن زايد يستقبل أبطال المواي تاي

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، منتخب الإمارات للمواي تاي والمشاركين في بطولة أمم آسيا للعبة التي استضافتها الدولة بمشاركة 350 لاعباً ولاعبة من 26 دولة آسيوية إلى جانب أعضاء اللجنة المنظمة.

وهنأ سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر ــ الفريق وطاقمه الإداري والفني بالنتائج المشرفة التي حققها في البطولة والأداء المتميز الذي قدمه.. مثمناً الجهود التي بذلها منظمو البطولة لإنجاحها بما يليق بمكانة الدولة وتميزها في استضافة الأحداث والفعاليات الرياضية الإقليمية والعالمية.

وتمنى سموه للمنتخب التوفيق في تحقيق مزيد من الإنجازات في مختلف المنافسات الإقليمية والدولية.

وأعرب لاعبو المنتخب والمنظمون عن شكرهم وتقديرهم لاهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وحرصه الدائم على دعم القطاع الرياضي في الدولة.. مؤكدين أن هذا الدعم يمثل دافعاً قوياً للرياضيين لمواصلة عطاءاتهم وتطوير مهاراتهم وتقديمهم الأداء المتميز في مشاركاتهم كافة.

وقال الوفد: إن دعم قطاع الرياضة يسهم بدور رئيس في مواصلة نجاحات الدولة التنظيمية والتي ساعدت على تطور اللعبة على المستويات المحلية والعربية والآسيوية رغم حداثة إشهار اللعبة في مايو 2017.

حضور

حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من الشيوخ والمسؤولين، وعبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج نائب رئيس الاتحاد الآسيوي.

حصاد

يذكر أن منتخب الإمارات الوطني حصد في البطولة ــ التي أقيمت في خيمة المواي تاي أرينا في منطقة كاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي خلال الفترة من 17 إلى 21 من ديسمبر الجاري بإشراف الاتحاد الدولي للمواي تاي ــ 17 ميدالية ملونة شملت أربع ميداليات ذهبية وسبع فضيات وست برونزيات ما وضع المواي تاي الإماراتي في المركز الخامس بالترتيب العام للبطولة.. فيما أسند الاتحاد الدولي للمواي تاي تنظيم بطولة العالم خلال شهر يونيو عام 2020 لدولة الإمارات خلال التصويت الذي جرى في أبوظبي على هامش بطولة آسيا للمواي تاي.