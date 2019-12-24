«الفايزة» تتألق في «السوان 2019»

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

انتزعت «الفايزة» لفهد نايف علي المري ناموس الشوط الأول لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد «السوان - 2019»، والتي أقيمت مساء أمس على أرضية ميدان السوان بإمارة رأس الخيمة، وشهد المنافسات التي أقيمت لفئة الحقايق ومسافة 4 كلم جمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وكسبت «الفايزة» الشوط الأول بعد أن قطعت المسافة بزمن قدره 5:55:04.

وفي الشوط الثاني تصدر «شاهين» لسلطان خليفة سالمين الحميري المنافسات وحقق المركز الأول بتوقيت قدره 5:56:9.

وفي الشوط الثالث حلقت «مناورة» لعبدالله ناصر ضاعن العجمي مع المركز الأول وبزمن قدره 5:59:7.

وأهدى «شهاب» مالكه رياض ثامر السعدون المركز الأول في الشوط الرابع بعد أن أنهى المسافة بزمن قدره 6:00:6.

وفي الشوط الخامس اعتلت «عالية» لسالم عبدالله بالطير العامري مراحل الشوط محرزة المركز الأول بتوقيت قدره 6:02:1.

وفي الشوط السادس طارت «الشاهينية» لسالم سعد الفهيدة المري مع ناموس الشوط والمركز الأول بزمن قدره 5:56:3.

وفي الشوط السابع كان «ممدوح» لسالم سعيد حبيبة الهشامي على موعد مع المركز الأول والناموس بزمن قدره 6:01:4.

وفي الشوط الثامن وصلت «ترحيل» لمحمد سعيد حمدش الخييلي في المركز الأول وبزمن قدره 6:02:2.

منافسات

على جانب آخر، تنطلق صباح اليوم منافسات اليوم الثاني للمهرجان، وذلك مع منافسات فئة الحقايق لمسافة 4 كلم، وتتواصل منافسات الحقايق لليوم الثاني على التوالي مع 40 شوطاً وزعت بين الفترتين الصباحية والمسائية، وتشهد الأشواط الصباحية 25 شوطاً خصصت 4 أشواط منها لأهالي المناطق التي تحتضن المنافسات، وذلك في إطار الدعم الكبير الذي تشهده هذه الرياضة التراثية العريقة، بينما ترتفع وتيرة التنافس مع الأشواط المسائية والتي ستشهد شوطين للرموز منها شوط للأبكار وآخر للجعدان.