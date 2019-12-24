نورة البريكي.. أول إماراتية تحلق بالذهب في «عربية المبارزة»

المصدر: الكويت - وام

حققت الصاعدة نورة البريكي (18 عاماً)، لاعبة بني ياس، إنجازاً جديداً لرياضة الإمارات، وحلقت بالميدالية الذهبية في منافسات «الفلوريه» بالبطولة العربية للمبارزة بالكويت، لتكون أول لاعبة إماراتية تحقق ذهبية في منافسات الكبار«العمومي» على المستوى العربي، وتحظى نورة برعاية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

وجاء إنجاز نورة البريكي استثنائياً، إذ فازت بكل مبارياتها بالعلامة الكاملة، بإجمالي 8 مباريات منها 5 بالدور التمهيدي، وحققت 3 انتصارات في الأدوار النهائية على حساب زميلتها شهد خرام في ربع النهائي ، ولينا بوعينين في نصف النهائي 15 ، واللبنانية ريتا أبو جودة.

وبهذا الإنجاز، رفعت نورة رصيد منتخب الإمارات إلى 3 ميداليات اذ حققت لطيفة الحوسني برونزية بالمسابقة نفسها، وعبد الله الحمادي برونزية سلاح الآيبيه.