شباب الأهلي والنصر يواصلان صدارة دوري السلة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

واصل فريقا شباب الأهلي والنصر الشراكة في صدارة مسابقة الدوري العام لكرة السلة للرجال، بعد فوزهما الثالث على التوالي، حيث فاز شباب الأهلي على حساب ضيفه الوحدة 117-84، فيما احتاج النصر لخوض شوط إضافي، ليتخطى بني ياس بنتيجة 93-85، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 79-79.

كما شهدت الجولة حصد الجزيرة لانتصاره الأول على ضيفه العين بفارق 20 نقطة وبنتيجة 69-49. وبنتائج الجولة، استمر فريقا شباب الأهلي والنصر في صدارة الترتيب العام برصيد 6 نقاط، فيما وصل الجزيرة بانتصاره الثمين للنقطة الرابعة، وفرض شراكته على المركز الثالث مع كل من الشارقة والوصل والبطائح، ويتساوى الوحدة والعين في 3 نقاط لكل منهما في المركزين السابع والثامن، وبفارق نقطة عن بني ياس والظفرة صاحبي المركزين الأخيرين.