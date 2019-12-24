النصر يستضيف نهائي كأس نائب رئيس الدولة لليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تحتضن صالة الشيخ راشد بن حمدان بنادي النصر، السبت المقبل، مباراتي نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد، حيث تجمع المباراة الأولى في الرابعة عصراً فريقي النصر صاحب الأرض والضيافة مع الشارقة على المركزين الثالث والرابع بصفتيهما وصيفي مجموعتي الدور الأول للبطولة، والمباراة الثانية في السادسة مساء، وتمثل مسك ختام البطولة، التي يلتقي فيها فريقا الوصل وشباب الأهلي بصفتهما متصدري المجموعتين.

وجاء تحديد الصالة الزرقاء لاستضافة النهائي وفق القرعة، التي أقيمت، ظهر أمس، بمقر الاتحاد بدبي، بحضور محمد شريف عبد الله نائب رئيس الاتحاد، وياسر لبيب السكرتير الفني للاتحاد، ومدحت حسن السكرتير الفني المساعد، ومحسن رفعت ممثل شباب الأهلي وجلال أحمد ممثل الوصل، وغياب ممثلي النصر والشارقة، وأقيمت القرعة وفق نظام ولوائح البطولة، والتي منحت متصدري المجموعتين للعب مباشرة على لقب البطولة ووصيفها.