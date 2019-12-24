مؤتمر صحفي لإعلان برنامج يوفانوفيتش

المصدر: دبي - العوضي النمر

عقدت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة برئاسة غانم الهاجري اجتماعاً، مساء أمس، مع الصربي إيفان يوفانوفيتش، الذي تم التعاقد معه لتولي مهمة تدريب الأبيض الجديد، من أجل الاتفاق على خطوات العمل خلال الفترة المقبلة، وعرض برنامجه لإعداد الأبيض للمرحلة الثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2020 وكاس آسيا 2023، حيث يواجه منتخبي ماليزيا وإندونيسيا، يومي 26 و31 في مارس المقبل، وتايلاند وفيتنام يومي 4 و9 يونيو.

وتم خلال الاجتماع تكليف المدرب بالتعاقد مع جهاز معاون، فيما سيستمر المدرب الوطني سليم عبد الرحمن ضمن أعضاء الجهاز المعاون، وسيتم طرح برنامج المدرب وكل خطوات الإعداد للمباريات المقبلة، خلال مؤتمر صحفي سيتم الدعوة له خلال الأيام المقبلة، في مقر اتحاد الكرة في دبي.

عقود

ويعتبر إيفان يوفانوفيتش الخيار الأنسب خلال الفترة الحالية، بعد أن تم التواصل مع عدد من المدربين، حيث طالبوا بعقود طويلة ومرتبات باهظة، ما استدعى صرف النظر عن فكرة التعاقد معهم. .