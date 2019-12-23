مواهب المستقبل تتألق في الشارقة للصقارين «التلواح»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

اختتمت أول من أمس فعاليات بطولة نادي الشارقة للصقارين «التلواح»، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وتم تنظيمها بالتنسيق والدعم الفني اللامحدود من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وحصدت نجاحاً كبيراً على صعيد أعداد المشاركين والمستويات الفنية والتنافسية على المضمار الجديد «السناح» الأول من نوعه في العالم.

وعرفت منافسات الناشئين بروز العديد من مواهب المستقبل التي يتوقع أن تواصل السير في إحياء رياضة الصيد بالصقور، وحقق المركز الأول في فئة جير تبع فرخ، الطير «خزام» لمالكه محمد أحمد الكتبي بزمن وقدره 18.688 ثانية، وبالمركز الثاني «وان تين» لمالكه حمدان خلفان المزروعي بزمن 18.971 ثانية، وبالمركز الثالث «مطفوق» لمالكه محمد راشد بن سرود المنصوري بزمن 19.232 ثانية.

حضر منافسات اليوم الختامي المخصص للناشئين، عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ونائبه راشد بن مرخان، فيما أسدل الستار على البطولة بإقامة مراسم التتويج الذي جاء وسط أجواء احتفالية.