مهرجان محمد بن زايد للهجن ينطلق اليوم

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق، مساء اليوم، على أرضية ميدان السوان في إمارة رأس الخيمة، فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة (السوان - 2019)، حتى الثامن والعشرين من ديسمبر الجاري.

ويستمر المهرجان على مدى 6 أيام تدور منافساته لفئات «الحقايق» و«اللقايا» و«الإيذاع» و«الثنايا» و«الحول و«الزمول»، وتتنافس خلالها «هجن الجماعة» على الجوائز العينية والنقدية القيمة والتي تشارك للمرة الأولى مع 174 شوطاً و12 رمزاً، وخصصت اللجنة المنظمة جوائز نقدية قيمة للفائزين بالأشواط النقدية أو الرموز، ويحصل الفائزون بأشواط الرموز للحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا على كأس ومليون ونصف المليون درهم لأشواط الإبكار، وكأس ومليون درهم لأشواط الجعدان، فيما يحصل الفائزون في اليوم الختامي المخصص للحول والزمول على سيف وثلاثة ملايين درهم لشوط الحول المفتوح، إلى جانب سيف ومليونين ونصف المليون درهم لشوط الحول المحليات، بينما ينال الفائزون بأشواط الزمول المفتوح والمحليات بندقية ومليوني درهم، ويحصل الفائز بشوط الزمول المحليات على بندقية ومليون ونصف المليون درهم.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد وجه بإقامة هذا المهرجان سنوياً، ويحظى من خلاله أبناء الإمارات التي تحتضن السباقات بأشواط خاصة، لتكون أول أربعة أشواط خلال الفترة الصباحية من المهرجان مخصصة لزيادة التنافس بينهم وتحقيقهم النتائج المتقدمة.

شكر

وقدّم معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، الشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الدعم الكبير الذي يقدمه سموه للرياضات التراثية كافة، ولرياضة سباقات الهجن على وجه الخصوص، جاء ذلك بمناسبة انطلاق الدورة التاسعة لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة (السوان - 2019)، وقال معاليه إن المهرجان يصل إلى محطته التاسعة مواصلاً تحقيق الإنجازات والطموحات التي ينتظرها الملاك والمضمرون، وأضاف أن المهرجان بتنقله من إمارة إلى أخرى نشر السعادة والفرح في وجوه جميع من حظي بالمشاركة به، وقال معاليه: «نحن اليوم لا نشاهد سباقاً للهجن فقط، بل ننظر إلى تلاحم واجتماع بين ملاك الهجن، ومن يحل ضيفاً عليهم من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وهنا يتحدد الهدف الرئيس للمهرجان، فجميع أبناء الإمارات الذين حظوا باستضافة المهرجان طوال ثمانية مواسم سابقة عاشوا هذه اللحظات، في المهرجان الذي يحمل اسماً كبيراً وغالياً علينا جميعاً»، وأكد أن القيادة الرشيدة مستمرة في المسير على نهج الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحفاظ على الموروث الشعبي وغرسه في نفوس الأجيال.

ملتقى

وأصبح مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ملتقى سنوياً متنقلاً بين إمارات الدولة، وينتظره المهتمون بهذه الرياضة ومحبوها كل عام للمشاركة في منافسات المهرجان التي تُعدّ جزءاً من موروث الإمارات التي كانت محل اهتمام المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورعايته ورؤيته في المحافظة على تراث الآباء والأجداد وتناقله بين الأجيال، وستكون البداية مساء اليوم مع أول فئات الصغار سن السرعة والمفاجآت مع سن الحقايق و20 شوطاً، وفي اليوم الثاني ستواصل الحقايق مشوارها مع 25 شوطاً في الفترة الصباحية و15 للمسائية التي ستشهد تحدي الرموز ورمزي الأبكار والجعدان والتنافس على الكؤوس التي ستخطف من قبل حامل الناموس، إضافة إلى مليون ونصف درهم تقدم للمرة الأولى في المهرجان لجميع الفائزين بأشواط الأبكار ضمن مختلف الفئات والمليون للجعدان، وفي اليوم الثالث ستركض المطايا مع سن اللقايا و30 شوطاً في الفترة الصباحية، و14 للمسائية، وكأسي الأبكار والجعدان، رابع الأيام وتحدي الإيذاع هو ختام مشوار الصغار .

22

في اليوم الأخير للمهرجان والمخصص للحول والزمول ستركض نخب الأصايل على مدار 22 شوطاً بواقع 18 شوطاً في الفترة الصباحية و4 للمسائية، ولكن مشهد الختام سيحضر بصورة مختلفة، إذ سيحصل الفائز بشوط الحول المفتوح على سيف و3 ملايين درهم وهي الجائزة التي تحضر للمرة الأولى في المهرجان.