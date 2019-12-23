نادال: اللقب 5 في «مبادلة» يعني لي الكثير

المصدر: أبوظبي- محمد صادق

أعرب الإسباني رافائيل نادال عن سعادته بتتويج عامه الرائع في 2019 بالفوز بلقب بطولة مبادلة العالمية للتنس للمرة الخامسة في تاريخه، مؤكداً أنه سيواصل حرصه على التواجد والحضور إلى البطولة، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي سنوياً، بعدما بات أكثر اللاعبين مشاركة في الحدث للمرة العاشرة من أصل 12 بطولة.

وبحصوله على اللقب الخامس أصبح الماتادور الإسباني ملك بطولة مبادلة بلا منازع، بعدما انفرد بعدد مرات الفوز بالبطولة، متفوقاً على الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الذي أحرز 4 ألقاب، وذلك بعد فوزه، مساء أول من أمس، على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف السادس في النهائي.

وقال نادال في تصريحاته عقب التتويج باللقب: «الفوز باللقب الخامس في مبادلة يعني الكثير بالنسبة لي، لقد خضت مواجهة صعبة، واللعب ضد ستيفانوس دائماً ما مثل تحدياً كبيراً لي، فهو لاعب شاب ويملك طاقة كبيرة، وسيكون له شأن في عالم التنس، أتمنى له أن يحقق الأفضل في الموسم الجديد في عام 2020».

أفضل

ويعد فوز نادال ببطولة مبادلة أفضل ختام لمسيرة المصنف الأول على العالم في عام 2019، الذي حقق خلاله العديد من الانتصارات الرائعة بفوزه ببطولتي غراند سلام في رولان غاروس بفرنسا وبطولة أمريكا المفتوحة، بالإضافة إلى فوزه ببطولات إيطاليا المفتوحة وكندا للأساتذة وكأس ديفيز مع منتخب بلاده، ليعود إلى صدارة لائحة لاعبي التنس المحترفين على مستوى العالم.

وأضاف نادال: «أعتقد أنني لعبت مباراة رائعة أمام ستيفانوس وواجهت خصماً عنيداً، لذلك استمرت المباراة أكثر من 3 ساعات، بالتأكيد إنهاء العام بهذه الطريقة أمر رائع للغاية، وسعيد بالحضور إلى أبوظبي كل عام والمشاركة في بطولة مبادلة، لقد كان هذا الأمر من دواعي سروري، شاركت في 10 مرات بالبطولة، وسأكون حريصاً على المشاركة في البطولة العام المقبل إذا كنت جاهزاً خصوصاً أنني أحب المشاركة في مبادلة العالمية للتنس».

شكر

واختتم: «أشكر الجماهير التي قدمت لي الدعم طوال العام، وأشكر الجماهير الرائعة هنا في أبوظبي ومنظمي البطولة، وأتمنى أن يواصلوا الدعم الكبير الذي يقدمونه لرياضة التنس».

من جهته قال اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس إنه فوجئ بالمستوى الكبير الذي شهدته البطولة وإنه لم يلعب في بطولة غير رسمية بهذه القوة من قبل، مشيراً إلى أنه سيسعى للعودة للمشاركة في مبادلة العالمية للتنس في العام المقبل.

وأضاف: «استمتعت كثيراً باللعب في بطولة مبادلة، وأشعر بالامتنان للمنظمين على إتاحة الفرصة لي للتواجد مع نخبة نجوم اللعبة في العالم، أعتقد أن المستوى أكثر من رائع، ويسهم في الإعداد بشكل قوي للموسم الجديد».